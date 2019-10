vor 60 Min.

Chorgesang meets Jazz

Der Rainer Liederkranz schwelgte in Wiener-Walzer-Melodien und Evergreens. Die Castle Home Jazzband hatte fetzige Ohrwürmer mitgebracht. Was es zu hören gab

Von Manfred Arloth

Im voll besetzten Raiffeisensaal bereiteten der Liederkranzchor und die erstmals in Rain aufspielende Jazzband Castle Home aus Burgheim den Besuchern einen zweistündigen musikalischen Genuss. Vor allem die Mixtur aus vokalen und instrumentalen Beiträgen gefiel bestens.

Nach der Begrüßung durch Siegfried Echtler begann der Liederkranz unter Leitung von Robert Krause den musikalischen Reigen mit dem humorvollen Lied „Der Frosch im Hals“ von Gerhard Grote / Pasquale Thibaut. Es ist eine Humoreske aus dem Sängeralltag, denn der Frosch im Hals ist der Schrecken eines jeden Sängers. Doch damit waren die Rainer Sängerinnen und Sänger an diesem Abend keinesfalls geplagt.

Es folgte „Mit Musik geht alles besser, mit Musik wird vieles leicht“ (Arrangement Eckart Hehrer), ein Titel aus dem Film „Sophienlund“, in dem Heinz Rühmann Regie führte. 1943 sang dieses Lied Rudi Schuricke. In einer ersten Verschnaufpause für den Chor stellten sich die elf Musiker der Jazzband Castle Home („Burg-Heim“) vor, Leitung Dr. Johannes Hieber. Sie glänzten mit den Titeln „Royal Garden Blues“, komponiert 1919 von Clarence und Spencer Williams, dem Ohrwurm „Hello Dolly“ von Jerry Herman – mitreißende Broadway-Melodien – und „Doctor Jazz“, eine populäre Melodie, geschrieben von „King“ Oliver im Jahr 1926.

Es folgte der Chor mit wunderschönen „Wiener-Walzer-Melodien“ von Johann Strauss, und dann auch noch „Träume“, eine Komposition von Anda/Chap. Das gefiel nicht nur den Chormitgliedern, sondern auch den Zuhörern!

Vor der Pause erfreute die Burgheimer Jazzband die Zuhörer noch mit dem amerikanischen Volkslied „St. James Infirmary Blues“ (Copyright 1927: Joe Primrose und Don Redman), das nach einer Einspielung durch Louis Armstrong zum Jazzstandard wurde, und „The Sidewalks of New York“, ein populärer Song, komponiert 1894 von Charles Blake Lawlor.

Beide Kompositionen begannen leise und lyrisch und bewusst langsam, sodass sich manche Laien fragten: Ist das nun Jazz, oder was? Aber, kaum gedacht, wurde man überrascht durch eine fetzige Melodie und einem prallvollen Sound! Es folgte der Ohrwurm „Bei mir bist du schön“, der 1932 von dem Komponisten Shalom Secunda und dem Texter Jacob Jacobs für ein jiddisches Musical geschrieben worden war.

Erstaunlich die zahlreichen Variationen!

Mit „Ihr von Morgen werdet wissen, was aus dieser Erde wird“, einem brandaktuellen, ernsten Thema, geschrieben von Udo Jürgens, begann der Chor den zweiten Teil des Konzerts. Es folgte Optimismus pur mit dem Peter-Alexander-Lied „Steck’ dir deine Sorgen an den Hut“, wo es heißt „dann wirst du sehen: Bald ist alles wieder gut.“ Angemerkt sei, dass Andrea Meggle die Chorlieder einfühlsam am Flügel begleitete.

Die Jazzband intonierte „Ain’t She Sweet“ aus dem Jahr 1927, den breit angelegten „St. Louis Blues“ und Duke Ellingtons „It Don’t Mean a Thing“ mit dem ausgiebigen Percussion-Solo zu Beginn. Wunderschön gestaltete Robert Krause mit seinem Chor die Schiwago-Melodie und dann noch die alte italienische Volksweise „Bajazzo – Warum bist du gekommen, wenn du schon wieder gehst?“ Zum Abschied intonierte die Band „O When the Saints Go Marching In“ – und der Chor und die Besucher sangen alle begeistert mit.

