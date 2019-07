00:32 Uhr

Cool, erfolgreich und lebensrettend

Organisatoren ziehen positive Bilanz. Allerdings ist die Gesamtsituation alarmierend

Von Barbara Würmseher

„Coole Aktion“, „äußerst erfolgreich“, „absolut erfreulich“ – mit solchen Bemerkungen kommentieren Teilnehmer wie auch Organisatoren der Kreis-Wasserwacht Nordschwaben die erste bayernweite Schulschwimmwoche, die auch in Donauwörth stattgefunden hat. Schwimmtrainer haben sich der Viertklässler aus Tapfheim und Alerheim intensiv angenommen und mit ihnen Theorie und Praxis spielerisch, freilich auch sehr effektiv geübt.

Immerhin so effektiv, dass alle 49 Mädchen und Buben am Ende ihre Abzeichen abgelegt haben: Neun Kinder haben das „Seepferdchen“ gemacht, 13 den „Seeräuber“, elf das Deutsche Jugendschwimmabzeichen in Bronze und 16 sogar das Deutsche Jugendschwimmabzeichen in Silber. Ergänzend dazu kennen sie sich jetzt mit Baderegeln genauso aus wie mit Eis- und Naturschutzregeln und wissen wie man einen Notruf absetzt.

„Eine wirklich gelungene und wichtige Aktion“, bilanziert Michael Dinkelmeier, Pressesprecher der Kreis-Wasserwacht. „Unser Wunsch wäre es, sie als Dauereinrichtung zu etablieren. Wir haben klein gestartet – mit zwei Schulen – wollen das Angebot aber ausbauen.“

Hintergrund ist ein bedenklicher Trend: Die Zahlen derjenigen, die sicher schwimmen können, werden laut Statistik weniger. Todesfälle durch Ertrinken häufen sich deutschlandweit. Eine nicht repräsentative Umfrage der Wasserwacht Nordschwaben hat ergeben, dass im südlichen Landkreis Donau-Ries 61 Prozent der unter Zwölfjährigen nicht sicher schwimmen können, im nördlichen Landkreis sind es sogar 80 Prozent.

Die Wasserwacht hofft bei ihren Bemühungen auch auf die Unterstützung der Schulen und des Schulamts. „Wir brauchen eine konsequente Umsetzung des Schwimmunterrichts“, stellt Michael Dinkelmeier fest. In der Schule findet in den ersten und zweiten Jahrgangsstufen laut Lehrplan „Wassergewöhnung“ statt. Ab der dritten Klasse ist der Schwimmunterricht im bayerischen Lehrplan der Grundschule verpflichtend verankert. In den Hauptschulen werden bereits verschiedene Techniken des Rettungsschwimmens vermittelt. Es können auch Rettungsschwimmabzeichen gemacht werden. Auch an allen weiterführenden Schulen gehört Schwimmunterricht mit Teilen des Rettungsschwimmens zu den verpflichtenden Fächern.

Das Staatliche Schulamt Donau-Ries begrüßt ausdrücklich die Aktionstage der Wasserwacht und sieht sie als „sehr erfolgreich und unbedingt wiederholbar an“, wie Schulamtsleiter Michael Stocker auf Anfrage sagt. „Ich stimme vollumfänglich zu, dass ein frühestmögliches Schwimmenlernen anzustreben ist und die Bedeutung des Schwimmenkönnens nicht hoch genug eingeschätzt werden kann.“

Das Staatliche Schulamt versorgt nach Stockers Auskunft alle Schulen, die ein Schwimmbad in (zeitlich und finanziell) erreichbarer Nähe haben und Schwimmunterricht durchführen, mit entsprechenden Lehrkräften, die befähigt sind, Schwimmunterricht zu erteilen.

Erfahrungsgemäß würden einige Schulen ihren Schwimmunterricht beginnen beziehungsweise ausbauen, wenn die Hallenbäder noch Kapazitäten frei hätten. Ein Hallenbad für Nördlingen oder Monheim und Umgebung zum Beispiel sei eben rasch ausgebucht. Mehr Bäder aber stehen im nördlichen Landkreis nicht zur Verfügung.

Einen prozentualen Schlüssel, wie sich der Schwimmunterricht zum regulären Sportunterricht zu verhalten hat, gibt es laut Schulamtsleiter nicht. Parameter sind die freien Hallenbadstunden und die Anzahl der sich darum bewerbenden Klassen.

Michaele Stocker ist das Defizit bewusst: „Die auf viele Klassen verteilten freien Stunden der Hallenbäder können faktisch nicht ausreichen, um alle Schüler bis zum Ende der Grundschulzeit zu guten Schwimmern auszubilden.“ Daher schätzt er die Unterstützung der Wasserwacht, die ja unter anderem ebenfalls Schwimmkurse anbietet. Doch auch hier übersteigt die Nachfrage das Machbare: Wartelisten mit Wartezeiten von einem Jahr sind keine Seltenheit.

Dringend notwendig ist daher auch das Engagement der Eltern. Michael Stocker: „Ohne deren Unterstützung beim Schwimmenlernen ihrer Kinder – ausschließlich durch die regulären Schwimmstunden der Grundschulen selbst – wird kaum eine durchschlagende Änderung in der Statistik zur Schwimmfähigkeit zu erreichen sein.“

