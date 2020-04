17:53 Uhr

Corona-Bürgertelefon: Bislang rund 3200 Anrufe

Das Landratsamt zieht eine Zwischenbilanz. Es gibt auch psychosoziale Hilfe.

Vor vier Wochen wurde im Landratsamt für Fragen und Anliegen der Bürger in Sachen Corona ein Bürgertelefon eingerichtet. Dieses nutzen zahlreiche Bewohner des Donau-Ries-Kreises. Die Anzahl der Anrufe variiert der Behörde zufolge je nach Wochentag. Bisher erreichten das Amt insgesamt 3200 Anrufe. Knapp 1000 Telefonate führten die Mitarbeiter in der Woche nach Bekanntgabe der Schul- und Kitaschließungen. In der Woche nach Verkündigung der Ausgangsbeschränkung mussten beispielsweise insgesamt knapp 900 Anrufe abgewickelt werden.

Werktags ist die Hotline zwischen 8 und 18 Uhr erreichbar. An den Wochenenden ist eine Erreichbarkeit von 13 Uhr bis 16 Uhr gewährleistet. Insgesamt wurden bisher 52 Mitarbeiter des Landratsamtes in 130 Schichten am Bürgertelefon eingesetzt. Diese beantworteten dabei ein breites inhaltliches Fragen-Tableau. Neben einem „harten Kern“ an Bediensteten, die in den vergangenen Wochen mehrfach berücksichtigt worden sind, kann auch immer wieder auf sogenannte Springer zurückgegriffen werden. Das Bürgertelefon wird zudem seit 23. März durch Seelsorger und Kräfte der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) unterstützt. Dadurch sorgt das Team der Notfallversorgung auch für eine personelle Entlastung des Landratsamts.

Coronavirus: Angebot der Seelsorge

Die Führungsgruppe Katastrophenschutz wird in einem weiteren Schritt ab 8. April nun eine eigene Nummer freischalten, über die ausschließlich psychosoziale Fachkräfte den Bürgern im Landkreis Donau-Ries für Gespräche zur Verfügung stehen. Dieses Angebot der Seelsorge kann unter Telefon 0906/74-450 genutzt werden. Die Mitarbeiter haben ein offenes Ohr für alle Anliegen.

Erwähnenswert ist der Kreisbehörde zufolge dabei, dass bereits seit 2007 die Psychosoziale Notfallversorgung mit einem festen Fachberater in der Führungsgruppe Katastrophenschutz vertreten ist. Dieser startete im Jahr 2010 die Ausbildung der Disponenten des Bürgertelefons. (dz)

