Corona

vor 34 Min.

Donau-Ries: Warum die Inzidenz wieder deutlich gestiegen ist

Plus Der Wert liegt im Landkreis Donau-Ries wieder über der 50. Woran das liegt und wie das Landratsamt in Donauwörth nun reagiert.

Von Thomas Hilgendorf

All denjenigen – und es sind nicht wenige in diesen Tagen –, die frühmorgens ab 6 Uhr schlaftrunken im Internet auf die Deutschlandkarte mit der Corona-Inzidenz blicken, wurde am Donnerstag ein Stich versetzt. Während fast alle Landkreise der Republik wieder in erfreulich helle Farben wechseln, liegt der Kreis Donau-Ries nun wieder über dem Wert von 50.

