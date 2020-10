12:11 Uhr

Corona-Fall in einem Bäumenheimer Kindergarten

Nachdem ein Kind in einem Kindergarten in Bäumenheim positiv getestet worden war, gab es eine Reihentestung. Weiterer Corona-Toter im Bürgerheim Nördlingen.

Es gibt einen weiteren Coronatoten im Landkreis Donau-Ries: In Zusammenhang mit dem Ausbruchsgeschehen im Bürgerheim Nördlingen ist ein zweiter Todesfall zu beklagen. Ein 85 Jahre alter Mann wurde positiv auf das Coronavirus getestet und starb in der Donau-Ries-Klinik Nördlingen. Das teilte das Landratsamt am Montagmittag mit. Der Senior sei mit fortgeschrittenen Grunderkrankungen vorbelastet gewesen. Insgesamt starben in Zusammenhang mit Covid-19 im Landkreis Donau-Ries damit bislang 26 Personen.

Auch in Bäumenheim ist das Virus derzeit ein großes Thema. Nachdem in einem dortigen Kindergarten ein Kind positiv getestet worden war, wurde vom Gesundheitsamt inzwischen eine Reihentestung für den gesamten Kindergarten durchgeführt. Die betroffene Kindergartengruppe wird laut Landratsamt aufgrund der schlechten Nachvollziehbarkeit einzelner Kontakte zwischen den Kindern eine zweiwöchige Quarantäne einhalten müssen.

Bislang gab es im Landkreis 504 bestätigte Coronapatienten, 447 davon sind inzwischen genesen. Die Zahl der Indexfälle liegt momentan bei 31. Die wöchentliche Inzidenz – berechnet von 27. September bis 4. Oktober – beträgt 11,1.

Lesen Sie auch:

Themen folgen