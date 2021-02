10:14 Uhr

Corona-Inzidenz unter 50: So ist die Lage in den einzelnen Kommunen

Plus Fast überall im Landkreis sind die Corona-Zahlen zurückgegangen, in Nördlingen oder Bäumenheim sogar massiv. Sechs Gemeinden sind derzeit „virusfrei“.

Das Herunterfahren des öffentlichen Lebens zeigt mittlerweile Wirkung – zumindest was die aktuellen Corona-Zahlen im Landkreis Donau-Ries angeht. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank am Wochenende unter 50 und war damit so niedrig wie seit Oktober nicht mehr. Vor drei Wochen hatte der Wert noch über 200 gelegen. Damals veröffentlichten wir wieder eine Übersicht über die Infizierten in den einzelnen Landkreiskommunen. Dies wollen wir nun erneut tun.

Auffällig ist, dass nahezu alle Orte aktuell weniger positiv Getestete haben als am Vergleichsdatum 10. Januar. Zum Teil sind die Rückgänge massiv. In absoluten Zahlen verzeichnet die Stadt Nördlingen den stärksten Rückgang (von 54 auf elf), aber auch in Oberndorf (21 auf 5) und vor allem Bäumenheim (23 auf eins) scheint sich die Lage deutlich entspannt zu haben. In Münster, in den vergangnen Monaten einer der „Hotspots“ in der Region, gibt es derzeit keinen offiziellen Fall mehr, nachdem es vor drei Wochen noch 16 gewesen waren

Deutlich weniger Infizierte in Marxheim

Ein genauer Blick lohnt auch auf die Städten und Gemeinden, die zuletzt durch Ausbrüche in Krankenhäusern, Seniorenheimen oder Einrichtungen für Menschen mit Behinderung betroffen waren. In Donauwörth gibt es derzeit nur noch 81 Indexfälle (statt 108 bei unserer letzten Übersicht), in Marxheim gibt es ein sattes Minus von 42 auf fünf, auch Oettingen verzeichnet eine leicht positive Entwicklung (27 auf 20). In Monheim gibt es einen leichten Anstieg (20 auf 24) genauso wie in der Gemeinde Fremdingen mit seinem Seniorenheim Schloss Hochaltingen (neun auf 13).

Neben Münster sind auch Deiningen, Forheim und Wolferstadt momentan offiziell „corona-frei“, diesen Status konnten sich Amerdingen und Marktoffingen bewahren. „Neue“ Fälle gibt es dagegen in Ehingen, Huisheim, Maihingen und Megesheim – allerdings nur jeweils einen oder zwei.

Übersicht über die Kommunen im Donau-Ries-Kreis

Hier die Übersicht über die Indexfälle im Landkreis (Stand: 31. Januar, 11.14 Uhr). Der Wert in Klammern zeigt die Zahl der Infizierten am 10. Januar: Alerheim 1 (7) Amerdingen 0 (0) Asbach-Bäumenheim 1 (23) Auhausen 1 (6) Buchdorf 3 (4) Daiting 3 (7) Deiningen 0 (4) Donauwörth 81 (108) Ederheim 3 (2) Ehingen 2 (0) Forheim 0 (2) Fremdingen 13 (9) Fünfstetten 1 (5) Genderkingen 2 (9) Hainsfarth 2 (3) Harburg 2 (16) Hohenaltheim 2 (1) Holzheim 2 (6) Huisheim 2 (0) Kaisheim 6 (16) Maihingen 2 (0) Marktoffingen 0 (0) Marxheim 5 (42) Megesheim 1 (0) Mertingen 2 (14) Mönchsdeggingen 6 (2) Monheim 24 (20) Möttingen 3 (2) Munningen 1 (1) Münster 0 (16) Niederschönenfeld 1 (4) Nördlingen 11 (54) Oberndorf 5 (21) Oettingen 20 (27) Otting 1 (1) Rain 9 (22) Reimlingen 4 (1) Rögling 1 (7) Tagmersheim 1 (7) Tapfheim 3 (15) Wallerstein 2 (8) Wechingen 1 (5) Wemding 6 (10) Wolferstadt 0 (7).

