Corona-Kontrolle in Donauwörth: Wer nicht sofort einsichtig ist, zahlt

Die Polizei war am Montag in Donauwörth und Rain verstärkt unterwegs, um zu kontrollieren, ob die durch Corona bedingte Maskenpflicht eingehalten wird. Hier die Streife mit Mirijam Marschik und Florian Eberle im Donauwörther Bahnhof.

Plus Einen Aktionstag nutzt die Polizei, um die Maskenpflicht verstärkt zu kontrollieren. Was die Beamten in Donauwörth, Rain und Mertingen erleben.

Von Wolfgang Widemann

Das junge Paar mit seinem Kleinkind bleibt sofort stehen, als es auf dem Parkdeck des Einkaufszentrums „Donaumeile“ in Donauwörth die beiden Polizisten sieht und von diesen darauf aufmerksam gemacht wird, dass es keine Mund-Nase-Masken trägt. Sie hätten „im Moment nicht drangedacht“, erklärt die Frau und bedankt sich höflich für den Hinweis. Deshalb belassen es Hauptkommissarin Mirijam Marschik und Polizeiobermeister Florian Eberle bei einer kurzen, freundlichen Ermahnung, sich doch an die seit einer Woche auch für Supermarkt-Parkplätze geltende Maskenpflicht zu halten.

Marschik und Eberle sind an diesem bundesweiten Aktionstag der Polizei schwerpunktmäßig in Donauwörth unterwegs – zu Fuß. In der Reichsstraße und ihren Nebengassen, im Ried, auf dem Woha-Parkplatz, im Bereich des Bahnhofs und in der „Donaumeile“ halten sie Ausschau nach Maskenmuffeln.

98 Prozent halten sich an die Vorschrift, Maske zu tragen

Eines vorneweg: Von diesen gibt es augenscheinlich nur wenige. Geschätzte 98 Prozent der Passanten hielten sich der Hauptkommissarin zufolge an die Vorschrift, um die Corona-Ansteckungsgefahr zu vermindern. Man sei die Maske inzwischen „gewohnt“, sagt ein Rentner, der am Vormittag gerade seine Einkäufe im Auto verstaut.

Nachmittags treffen die Beamten dann im Stadtzentrum deutlich mehr Menschen an. Mancher hat schon Feierabend, andere sind offensichtlich mit Weihnachtseinkäufen beschäftigt. Mit der höheren Frequenz steigt auch die Zahl der Personen, die keine Maske im Gesicht haben. Mancher will es auch nicht gleich einsehen – und kassiert eine Anzeige.

Ein Beispiel: Ein 21-Jähriger zieht sich den Mund- und Nasenschutz auch während des Gesprächs mit den Beamten in der Lammwirtsgasse fast schon provokativ mehrfach unter die Nase. Er wird mit einem saftigen Bußgeld rechnen müssen. Belangt wird auch eine junge Mutter, die einen Kinderwagen schiebt und überhaupt keine Maske dabei hat.

Sieben Fußgänger in Donauwörth werden angezeigt

Der Regelsatz für einen Maskenverstoß beträgt 250 Euro. Bei Wiederholung und Vorsatz kann das Bußgeld auf bis zu 500 Euro steigen. Über die jeweilige Höhe entscheidet das Landratsamt. Zwischen 100 und 500 Euro lägen die einzelnen Summen, ist aus der Behörde in Donauwörth zu erfahren.

Insgesamt sieben Fußgänger erhalten am Montag in Donauwörth eine Anzeige. In Mertingen ist es bis zum Nachmittag eine Person, die bestraft wird. Ansonsten sei die Akzeptanz erfreulich hoch, berichtet Ralf Schurius, Leiter der Polizeiinspektion Rain. Die kontrolliert in der Hauptstraße der Lechstadt, an den Bushaltestellen und auf den Supermarkt-Parkplätzen in Rain und Mertingen. Die meisten Bürger verhielten sich absolut vorbildlich, lobt der Erste Hauptkommissar.

