Corona: Männerballett-Turnier fällt aus

Plus Die Wemdosia in Wemding sagt das Spektakel in der Stadthalle ab. Was die Präsidentin der Faschingsgesellschaft dazu sagt.

Von Wolfgang Widemann

Der Fasching in der Region blieb von den Auswirkungen des Coronavirus noch verschont, ein Ereignis, der immer nach dem Aschermittwoch in Wemding stattfindet, ist nun aber vorerst abgesagt: das Männerballett-Turnier der Wemdosia. Dieses hätte am kommenden Samstag stattfinden sollen.

Die Faschingsgesellschaft entschied sich nun aber, auf das Turnier zu verzichten. Dies sei eine Vorsichtsmaßnahme und geschah nach Auskunft von Präsidentin Sandra Eireiner nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt und der Stadt. Zu dem Spektakel wären wohl fast 900 Teilnehmer und Zuschauer in die Stadthalle Wemding gekommen. Dazu zählten neun Tanzgruppen und drei Garden aus dem näheren und weiteren Umkreis. „Da wird viel geschunkelt und gebusselt. Die Menschen kommen sich nahe“, erklärt Sandra Eireiner. Somit könnte nicht ausgeschlossen werden, dass ein Infizierter auch andere anstecken könnte. Nachholtermin vielleicht im September oder Oktober Die Wemdosia plant nun, das Männerballett-Turnier im September oder Oktober nachzuholen. Finanziell könne man den aktuellen Ausfall zwar verkraften – die Saison verlief der Präsidentin zufolge „sehr gut“ –, jedoch täten die Einnahmen aus dem Turnier dem Verein „immer gut“.

