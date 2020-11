14:54 Uhr

Corona: Wie viele Personen aktuell in welchem Ort infiziert sind

Impressionen aus dem Corona-Testzentrum in Möttingen. Aktuell sind im Landkreis Donau-Ries 365 Personen infiziert.

Landratsamt veröffentlicht erstmals eine Übersicht über die aktuell Infizierten in den einzelnen Kommunen. Landrat mahnt auch bei niedrigen Zahlen zur Vorsicht.

365 Personen gelten aktuell im Landkreis Donau-Ries als Corona-Infizierte. Das geht aus den neuesten Statistiken des Landratsamts hervor, die am Freitagmittag veröffentlicht wurden. Insgesamt liegt die Zahl der Menschen im Landkreis, die seit Ausbruch der Pandemie positiv auf Covid-19 getestet wurden, bei 1143. Hiervon gelten 751 Personen bereits wieder als genesen. Die Zahl der in Zusammenhang mit dem Coronavirus Gestorbenen liegt weiterhin bei 27. Das Robert-Koch-Institut listete den Landkreis Donau-Ries am Freitag mit einem Inzidenzwert von 217,50.

In den regionalen Krankenhäusern in Donauwörth, Nördlingen und Oettingen befinden sich aktuell 20 Corona-Patienten in Behandlung. Hiervon werden sieben intensivmedizinisch betreut, heißt es aus der Kreisbehörde. Alle tagesaktuellen Zahlen und weitere Informatio sind im Internet unter www.donau-ries.de/corona zu finden.

Landrat Stefan Rößle: „Diese Zahlen sind nur Momentaufnahmen“

Zusätzlich zu den bereits veröffentlichten Gesamtfallzahlen seit Pandemiebeginn stellt das Landratsamt nun auch Statistiken zu den aktuell positiv getesteten Landkreisbürgern zur Verfügung. Landrat Stefan Rößle mahnt allerdings zur Vorsicht: „Auch wenn in Ihrer Heimatgemeinde aktuell keine oder nur wenige positiv Getestete zu Buche schlagen sollten, bitte ich Sie dringend darum, die geltenden Maßnahmen einzuhalten und insbesondere private Kontakte wo immer es möglich ist zu minimieren. Bei den aktuellen Fallzahlen handelt es sich lediglich um Momentaufnahmen und die letzten Wochen haben uns gelehrt, wie schnell die Zahlen steigen können.“

Dargestellt werden die sogenannten Indexfälle. Hierbei handelt es sich um die positiv Getesteten, abzüglich der Personen, die bereits wieder genesenen oder gestorben sind. Diese Zahlen sind für jede der 44 Landkreiskommunen ersichtlich. Zudem wird im Internet auch die Altersstruktur der Betroffenen, jeweils für verschiedene Teilregionen des Landkreises, dargestellt. Durch die nun große Gesamtzahl an aktuellen Indexfällen konnte laut Landratsamt die datenschutzrechtliche Freigabe zur Veröffentlichung der Zahlen erteilt werden. Die Veröffentlichung nach Altersgruppen sei nach wie vor nur für Teilregionen des Landkreises möglich.

Eine Übersicht über die einzelnen Kommunen im Donau-Ries-Kreis

Hier die Übersicht über die aktuell Infizierten im Landkreis Donau-Ries (aufgelistet sind Personen, die sich aktuell in Quarantäne befinden sowie aktuell positiv Getestete):

Alerheim 0, Amerdingen 3, Asbach-Bäumenheim 7, Auhausen 1, Buchdorf 0, Daiting 3, Deiningen 1, Donauwörth 21, Ederheim 3, Ehingen 2, Forheim 1, Fremdingen 3, Fünfstetten 1, Genderkingen 0, Hainsfarth 1, Harburg 17, Hohenaltheim 4, Holzheim 0, Huisheim 6, Kaisheim 7, Maihingen 13, Marktoffingen 13, Marxheim 2, Megesheim 3, Mertingen 8, Mönchsdeggingen 4, Monheim 6, Möttingen 1 , Munningen 7, Münster 0, Niederschönenfeld 7, Nördlingen 92, Oberndorf 5, Oettingen 13, Otting 1, Rain 15, Reimlingen 4, Rögling 0, Tagmersheim 4, Tapfheim 1, Wallerstein 23, Wechingen 2, Wemding 8 und Wolferstadt 0.

