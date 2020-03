Corona dringt stärker in den Alltag ein

Plus Die Schulen in der Region reagieren auf die angespannte Lage, ebenso wie Veranstalter.

Die Angst vor dem Coronavirus hat nach und nach auch Auswirkungen auf das alltägliche Leben: Nachdem es nun die ersten bestätigten Fälle in der Region gibt, treffen jetzt auch Veranstalter und vor allem Schulen erste Sicherheitsvorkehrungen.

Schüleraustausch am Donauwörther Gymnasium abgesagt

Eigentlich stand der Gegenbesuch der französischen Schüler am Gymnasium Donauwörth an, allerdings sei der Schüleraustausch von französischer Seite abgesagt, wie Schulleiter Karl Auinger mitteilt. Schüler des Gymnasiums, die sich in den vergangenen Wochen in Risikogebieten aufgehalten haben, wurden am Montag für die kommenden 14 Tage nach Hause geschickt. „Es gibt keine einheitlichen Regeln, wann Schüler zuhause bleiben sollten, allerdings spricht das Robert-Koch-Institut Empfehlungen aus, die die Schulen umsetzen“, so das Gesundheitsamt. In Bezug auf zukünftige Ereignisse, wie beispielsweise das Abitur, „muss man abwarten, wie sich die Situation entwickelt. Die Klassenfahrt nach England, als auch die Skireisen nach Österreich finden allerdings planmäßig statt“, sagt Schulleiter Auinger.

Auch einzelne Veranstaltungen in der Region werden abgesagt oder verschoben. So etwa der Schnupper-Nachmittag mit Schulbesichtigung und Info-Veranstaltung für die zukünftigen Fünftklässler der Realschule Heilig Kreuz in Donauwörth. Aufgrund der zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus und der damit verbundenen erhöhten Ansteckungsgefahr erachtet Schulleiter Joachim Düsing es als notwendig, eine Veranstaltung dieser Größenordnung auf Dienstag, 21. April, zu verschieben. Bisher sei zwar in der Schule selbst kein Fall bekannt, die Absage erfolge aus vorbeugenden Gründen.

Starkbierfest in Bayerdilling steht auf der Kippe

Auch Karl Golling, der Organisator des Starkbierfests in Bayerdilling, ist sich nicht sicher, ob das alljährliche Starkbierfest stattfinden wird, da auf Empfehlung des Gesundheitsamts, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abgesagt werden sollen. Golling ist jedoch guter Dinge: „In drei Wochen kann sich noch viel verändern, wir sind hoffnungsvoll, dass das Starkbierfest am Freitag, 27. März planmäßig beginnt“, wie der Vorsitzende des Theatervereins auf Nachfrage der Redaktion mitteilt. Die Vorbereitungen seien trotzdem in vollem Gange. Besuchern sei es allerdings möglich, bereits erworbene Karten noch zurückzugeben – „wir verstehen, falls ein Besucher Bedenken aufgrund des Coronavirus hat. Es bleibt abzuwarten, wie die Situation sich noch verändert“, so Golling.

Lesen Sie auch: