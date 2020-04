vor 51 Min.

Crossfahrer verletzt Kinder und flüchtet

Die Polizei sucht nach dem bisher noch unbekannten Fahrer

Ein bisher noch unbekannter Crossfahrer hat am Mittwochnachmittag auf einem Feldweg in Richtung Wörnitzstein zwei Mädchen verletzt, als er zu nah an den beiden vorbeigefahren ist. Die betroffenen Zwölf- und 14-Jährigen spazierten laut der Polizei mit ihren Eltern auf dem parallel zur Wörnitz verlaufenden Feldweg von Huttenbach in Richtung Wörnitzstein. Eine bislang unbekannte Person auf einer Motocross-Maschine fuhr etwa 100 Meter südlich der Abt-Cölestin-Straße ungebremst und so dicht an der Gruppe vorbei, dass die beiden Schwestern zu Boden stürzten. Ohne Reaktion fuhr der Mann einfach in Richtung Wörnitzstein weiter.

Die 14-Jährige erlitt eine Verletzung im Bauchbereich, ihre zwölfjährige Schwester zog sich eine stark blutende Risswunde an der linken Hand zu. Beide mussten ärztlich versorgt werden. Die Polizei ermittelt nach dem noch unbekannten Crossfahrer. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, Unfallflucht und diverser Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung wurde, momentan noch gegen Unbekannt, eingeleitet. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise unter 0906/706670. (pm)

Themen folgen