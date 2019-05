00:34 Uhr

D’Roaner freuen sich über Jung und Alt

Der Heimat- und Volkstrachtenverein hat aktiven Nachwuchs und ehrt treue Mitglieder

„Zunächst darf ich feststellen, dass wieder eine Vielzahl an Terminen und Einladungen sowie Verpflichtungen von unseren aktiven Trachtenträgern wahrgenommen wurde“, sagte Vorsitzender Albert Kapfer in der Hauptversammlung des Heimat- und Volkstrachtenverein D’Roaner im Kriegerheim.

Und weiter: „Wir konnten die gestellten Vereinsaufgaben und Verpflichtungen mit Zufriedenheit erfüllen. Es ist uns wieder gelungen, den Fortbestand unseres Vereins für die Zukunft zu sichern. Als besonders erfreulich ist zu erwähnen, dass durch die Mitwirkung der Jungen Roaner die Darbietungen und Aktivitäten unseres Vereins mit seinen 316 Mitgliedern, davon 60 Erwachsene in der Abteilung ‚D’ jungen Roaner’, gesteigert werden konnten.“ Eine erfolgreiche Jugendarbeit sei wichtig für den Fortbestand des Vereins. Überaus froh sei man, dass durch die Jugend und die Plattler der Jungen Roaner der Mitgliederstand gefestigt werden konnte. Man könne insgesamt von einem erfolgreichen Vereinsjahr sprechen, erklärte Vorsitzender Albert Kapfer. Er richtete ein herzliches Vergelt’s Gott an alle Mitglieder, ob aktiv oder fördernd, an die Stadt Rain „und an alle helfenden Hände“. Er dankte dem Zweiten Vorsitzenden Michael Forthofer, den Vereinsmusikern Claudia Studener und Manuel Reichardt sowie „unserer Dirndlvertreterin und Inventarverwalterin Claudia Studener“.

Zurzeit tanzen in der Kindergruppe sieben Mädchen und sechs Buben im Alter zwischen vier und zehn Jahren mit, in der Jugendgruppe sind es fünf Mädchen und fünf Buben im Alter von 13 bis 18 Jahren, berichtete Jugendleiterin Petra Forthofer. Ebenfalls umfangreich berichtete Patrick Berner über die Aktivitäten der Abteilung „D’ jungen Roaner“. Schatzmeister Hans Hafner beschrieb den soliden Kassenbestand. Nachdem die Kassenprüfer eine tadellose Kassenführung bestätigt hatten, erfolgte die Entlastung des Vorstands einstimmig.

Bei den Ehrungen wurden für 30 Jahre Vereinstreue Margot van Malland, Konrad Nagl, Ludwig Straubinger und Jakob Reinhard ausgezeichnet. Seit 20 Jahren gehören dem Rainer Trachtenverein Anni und Hubert Richter an.

Michael Forthofer bedankte sich schließlich bei Albert Kapfer „für die erstklassige Führung des Vereins und die gute Zusammenarbeit im Vorstand“. Eine Überraschung gab’s zum Schluss: Kapfer zeigte ein Fotobuch, in dem Ereignisse von der Vereinsgründung im Jahr 1982 bis zum Jahr 2002 beschrieben und mit vielen Fotos dokumentiert wurden. (ma)

Themen Folgen