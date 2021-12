Türchen 1: Komet, Gwiazdor und Cuetlaxochitl

Öffnen Sie jeden Tag ein Türchen in unserem digitalen Adventskalender 2021: Dieses Mal geht es um weihnachtliche Symbole und ihre Legenden. Heute: Der Stern.

Adventszeit ist Bastelzeit, aber mit dem Basteln ist das so eine Sache. Die einen sind gut darin, die anderen nicht. Ich gehöre zur zweiten Gruppe. Alles, was ich anfasse, wird schief, krumm und unansehnlich, was nicht förderlich ist für die Adventsstimmung. Aber es gibt eine Ausnahme: Sterne. Weihnachtsterne habe ich als Kind mit großem Vergnügen ausgeschnitten und geklebt, aus Glanzpapier oder Stroh. Das Ergebnis war meistens annehmbar, manchmal auch richtig gut. Selbst gebastelte Sterne strahlen einerseits festliche Weihnachtsstimmung aus und sind dennoch etwas Eigenes, das dem weihnachtlich dekorierten Haus eine persönliche Note verleiht. Sie sind wesentlich einfacher herzustellen als beispielweise Rentier- oder Wichtel-Figuren, aber gleichzeitig ernsthafter und näher am Ursprung des Festes.

Dieser goldene Stern ziert die Weihnachtsbeleuchtung in der Donauwörther Innenstadt. Foto: Barbara Wild

Man verzeihe mir den Kalauer, aber der Stern ist der Star unter den Symbolen der Weihnachtszeit. Darum eröffnet er auch unseren diesjährigen Adventskalender. Er wird in der Bibel erwähnt und braucht darum keine erfundene Herkunftsgeschichte. Für Weihnachtssymbole neueren Datums wie der amerikanischen Zuckerstange oder dem Rotkehlchen wurden extra fromme Legenden erdichtet, die ihr Anwesenheit im Weihnachts-Universum erklären. Der Stern hat solche apokryphen Mythen nicht nötig. Trotzdem ist er bescheiden geblieben und strahlt für uns alle: als schlichter Strohstern, als Herrnhuter Stern mit 25 Zacken und Lichtquelle im Inneren, als Christbaumspitze aus Lauschaer Glas oder in erzgebirgischer Spanbaum-Technik.

Google-Bildersuche zu Weihnachten: Die Sterne gehen gleich zu Anfang auf

Ein einfacher Test für den Stellenwert jedes weihnachtlichen Symbols ist die Google-Bildersuche. Wir geben „ Weihnachten“ ein und prüfen nach, beim wievielten Bild das entsprechende Symbol erscheint. Und siehe: Sterne gehen gleich zu Anfang auf. Wir sehen da Christbaum-Schmuck, Plätzchen in Sternenform und den nächtlichen Himmel im Winter. Weihnachten findet nun einmal in der dunklen Jahreszeit statt und Sterne stehen für Licht in der Dunkelheit, für Hoffnung und Glück, aber auch für Orientierung. Sie sind zugleich unendlich weit weg und irgendwie doch immer in unserer Nähe. Seitdem Menschen den nächtlichen Himmel beobachten, versuchen sie, aus dem Lauf der Sterne schlau zu werden. Reisende blickten zu den Sternen auf, um den Weg zu finden, Priester berechneten mit ihrer Hilfe die Zeit und glaubten, auch Botschaften über das Geschehen auf der Erde aus ihren Bahnen lesen zu können. Noch heute sind Horoskope für manche Menschen unentbehrliche Ratgeber.

Der Stern von Bethlehem dient in der Bibel als Wegweiser und Zeichen. Im Matthäus-Evangelium heißt es: „Da Jesus geboren war (…) kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. (…) Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war; dort blieb er stehen.“

Die Weisen, die volkstümlich als die „heiligen drei Könige“ bekannt sind, heißen in der Bibel „Magoi“, was „Gelehrte“ oder „Sterndeuter“ bedeuten kann. Offensichtlich sahen diese Astrologen nicht nur eine ungewöhnliche Himmelserscheinung und reisten ihr nach, sie hatten auch eine Vorstellung darüber, was diese zu bedeuten hat.

Irgendetwas Schreckliches passiert garantiert irgendwo auf der Welt, wann immer am Himmel etwas Seltsames passiert

Der Stern von Bethlehem wir häufig als Komet dargestellt, zum ersten Mal von dem Künstler Giotto di Bondone (1266–1337). Kometen waren bereits in der Antike bekannt und wurden durch die Jahrhunderte vor allem als Unglücksboten angesehen. Kein Wunder, vor dem Untergang Pompeijs, der Eroberung Englands durch die Normannen oder dem Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges wurden Kometen gesichtet. Oder anders ausgedrückt: irgendetwas Schreckliches passiert garantiert irgendwo auf der Welt, wann immer am Himmel etwas Seltsames zu sehen ist.

Auch noch im 20. Jahrhundert verband man die Erscheinung solcher Himmelskörper mit Katastrophen bis hin zum Ende der Welt. 1919 kauften leichtgläubige Menschen Gasmasken, weil Wissenschaftler berechnet hatten, dass die Erde den Schweif des Halleyschen Kometen durchqueren werde. In dem Schweif aber hatte man Spuren von Blausäure nachgewiesen. 1997 interpretierten die Mitglieder einer Sekte in den USA das Auftauchen des Kometen Hale-Bopp als Signal zum Übergang in eine andere Welt und begingen gemeinsam Selbstmord.

War der Stern von Bethlehem ein Komet?

Der Stern von Bethlehem, der ja ein frohes Ereignis ankündigt, ist bei Matthäus gar kein Komet, sondern einfach ein Stern. Dennoch tippte bereits der Theologe Origines im dritten Jahrhundert auf einen geschweiften Himmelskörper. Diese bleiben allerdings nicht am Himmel stehen, so wie es der Evangelist beschreibt, sondern sausen durch das All. Bis heute schlagen Astronomen immer wieder reale Himmelserscheinungen als Vorbild für den biblischen Wegweiser vor, neben Kometen auch Supernovae oder die Begegnung zweier Planeten, aber keine der Hypothesen konnte bisher überzeugen.

Entweder passt die Zeit der Erscheinung nicht zum vermuteten Termin der Geburt Christi, oder es fehlen außerbiblische Bestätigungen dafür, dass das Himmelsphänomen überhaupt von irgendjemandem wahrgenommen wurde. Moderne Theologen neigen daher zu der Ansicht, dass der Stern von Bethlehem zu den legendären Bestandteilen der Weihnachtsgeschichte gehört und die Bedeutung der Geburt unterstreichen soll.

Trotz oder vielleicht gerade wegen der biblischen Funktion als Zeichen einer neuen Zeit hat auch eine andere Heilslehre den Stern für sich reklamiert. Rot eingefärbt gilt er als Symbol der sozialistischen Bewegung und soll den Weg in die klassenlose Gesellschaft weisen. Weil der Stern kein ausschließlich christliches Zeichen ist, akzeptierten ihn auch Regimes als weihnachtliches Sinnbild, die mit den christlichen Wurzeln des Festes nichts anfangen konnten. „Hohe Nacht der klaren Sterne“ und „Tausend Sterne sind ein Dom“ lauten die Titel zweier Weihnachtslieder, die im Dritten Reich beziehungsweise in der DDR traditionelle, christliche Weihnachtslieder durch offiziöses Pathos ersetzen sollten.

Der Stern ist ein freundliches Symbol

Auch wenn Kometen und rote Sterne manchem Angst einjagen können, so ist der Stern im Grunde genommen ein freundliches Symbol. Liebende haben einen Stern, der über sie wacht. Sie nennen einander „Augenstern“ und wollen füreinander die Sterne vom Himmel holen. Eine Sternstunde ist ein glücklicher Moment und wer nach den Sternen greift, will Großes vollbringen. „A star is born“, sagt man in Amerika, wenn ein neuer Stern aufgeht, zum Beispiel am Filmhimmel Hollywoods. Ein kometenhafter Aufstieg aus dem Nichts zu höchsten Höhen gilt ja als typisch für die USA. Der plötzlich erscheinende Stern verkündet, passend für das Weihnachtsfest, den Beginn von etwas Neuem.

In vielen Regionen Ostmitteleuropas, zum Beispiel in Polen, beginnt das Weihnachtsfest, wenn am 24. Dezember der erste Stern zu sehen ist. Dieser ist dann eigentlich kein Stern, sondern ein Planet, nämlich die Venus, aber das spielt keine Rolle. Ein Stern („Gwiazdor“) bringt in manchen Teilen Polens auch die Geschenke für die Kinder. Allerdings hat dieser Stern eher etwas von einem Knecht Ruprecht, es handelt sich um einen maskierten Mann in einem Lammfellmantel, der manchmal von einem weißgekleideten und verschleierten Sternenmädchen („Gwiazdka“) begleitet wird.

"Die Blume der Heiligen Nacht" - der Weihnachtsstern

Zum Schluss wenden wir uns noch einem Weihnachtsstern botanischer Art zu, der auf seine Art selbst ein Hollywood-Star ist. Sofern ein Stern überhaupt Wurzeln haben kann – es handelt sich in diesem Falle ja um eine Pflanze – hat er die seinen in Mexiko, in den USA und in Deutschland. Das populäre Wolfsmilchgewächs trägt oberhalb seines normalen, grünen Laubs leuchtend rote, sternförmig angeordnete Blätter und ist auch unter dem Namen Poinsettie bekannt. Ursprünglich kommt Euphorbia pulcherrima, so der wissenschaftliche Name, aus Mittelamerika.

Ein Klassiker zu Weihnachten: Der Weihnachtsstern Foto: Matthias Becker

Dort wurde sie von den Azteken Cuetlaxochitl genannt. In Mexiko soll die auffällige Pflanze bereits im 17. Jahrhundert von Franziskanermönchen als Schmuck in Weihnachtsgottesdiensten verwendet worden sein. Zur „Flor de Nochebuena“ – „Blume der Heiligen Nacht“ wurde sie deshalb bei den Spaniern. Eine Legende berichtet von einem armen Mädchen, das an Weihachten auf dem Weg zur örtlichen Kapelle Gräser pflückte, um die dem Jesuskind in der Krippe als Geschenk zu bringen. In der Kirche verwandelten sich die bescheidenen Gräser auf wundersame Weise in prachtvolle Weihnachtsblumen.

1825 entdeckte der amerikanische Diplomat und Hobby-Botaniker Joel Roberts Poinsett die Pflanze in Mexiko und brachte sie in seine Heimat – nach ihm erhielt sie ihren Handelsnamen. Zu Anfang des 20. Jahrhunderts kam dann der in Hollywood ansässige deutschstämmige Züchter Paul Ecke auf die Idee, die Poinsettie in den USA als Weihnachts-Blume zu vermarkten. Lange experimentierte er, um geeignete Formen hervorzubringen. Erst seinem Sohn Paul Ecke II. gelang in den 1960er-Jahren mit gezielten Werbeaktionen der ganz große Durchbruch. Unter anderem schickte er Gratisexemplare von Euphorbia pulcherrima an die Redaktionen von Frauenzeitschriften und stellte sie in landesweit ausgestrahlten Fernsehshows vor. Das wirkte, ein neuer Stern ging auf am Weihnachtshimmel.

Mit dieser weihnachtlichen Erfolgsgeschichte endet unser Flug zu den Sternen. Ich wünsche den Leserinnen und Lesern dieser Kolumne einen schönen Advent!

Morgen genießen wir einen gut gewürzten Lebkuchen und erfahren, was der reiche Augsburger Kaufmann Anton Fugger mit Zimtstangen angestellt hat.



