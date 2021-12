Türchen 2: Der Geschmack von Weihnachten

Öffnen Sie jeden Tag ein Türchen in unserem digitalen Adventskalender 2021: Dieses Mal geht es um weihnachtliche Symbole und ihre Legenden. Heute: Der Lebkuchen.

Ein Knusperhaus aus Lebkuchen stellt seine Besitzer vor ein schweres Dilemma. Einerseits ist es sehr dekorativ, zu schade, um schnell aufgegessen zu werden. Andererseits aber auch sehr appetitlich, zu schade, um es bis nach Dreikönig stehen zu lassen. Als Kinder hatten wir einmal so ein Lebkuchenhaus, mit Hexe, Hänsel und Gretel und einem Tannenbaum. Die Fenster waren von innen mit durchscheinendem rotem Papier beklebt und in das Haus konnte man eine Kerze hineinstellen. Das leuchtete dann, als ob drinnen ein Kamin brenne (oder ein Hexenfeuer), was einen sehr weihnachtlichen Eindruck machte.

Der Schnee ist der Zuckerguss: leckere Lebkuchenhäuser. Foto: Weißgerber (Archivbild)

Der Schnee auf dem Dach war aus Zuckerguss und natürlich war das Kunstwerk mit Streuseln und Bonbons verziert. Als wir es dann endlich essen durften, war der Lebkuchen ziemlich hart und schmeckte etwas nach Staub. Das störte uns aber nicht, wir aßen es trotzdem mit Genuss und ich erinnere mich gerne daran zurück. Heute haben wir lediglich ein Windlicht aus Keramik in der Form eines Lebkuchenhäuschens. Das nimmt uns die schwere Entscheidung „aufessen oder anschauen“ ab.

Lebkuchen waren früher ein Luxusgut

Weihnachten ohne Lebkuchen ist schwer vorstellbar, aber Lebkuchen ohne Weihnachten, das gibt es durchaus. Auf jedem Volksfest werden Lebkuchenherzen mit flotten Sprüchen angeboten, oder Magenbrot, das ebenfalls zu den Lebkuchen gehört. Auch die Aachener Printen gibt es heutzutage ganzjährig. Der Spekulatius soll seinen Namen von dem lateinischen „Speculator“ haben, einem Beinamen des heiligen Nikolaus. Das Wort wird verschieden gedeutet, als Aufseher, also Bischof, oder als „Umhersehender“ oder „in Betrachtung Versunkener“. In den Niederlanden und Belgien, einer Hochburg des Nikolaus-Brauchtums, wird der Spekulatius traditionell auch von eben diesem Speculator gebracht.

Festlicher Duft: Zimt, Nelken und Anis gehören zur Weihnachtsbäckerei einfach dazu. Ab und an sollte man die Haltbarkeit der Gewürze überprüfen. Foto: Kai Remmers, dpa

Lebkuchen, das ist nicht einfach irgendein Gebäck. Lebkuchen sind eine uralte Tradition. Bei der Google-Bildersuche zum Suchbegriff „Weihnachten“ sind Lebkuchen ganz vorne dabei. Wie bei vielen anderen Symbolen der Weihnachtszeit, die in diesem Kalender vorgestellt werden, könnte ich jetzt bei den alten Ägyptern beginnen und mit den Römern fortfahren, die auch schon ähnliches Gebäck kannten. Das lasse ich jetzt aber und beginne im Mittelalter. Damals war das Handwerk durch Zünfte streng reglementiert. Lebkuchen, Pfefferkuchen oder Lebzelten, wie sie damals auch genannt wurden, durfte nicht jeder beliebigen Bäcker in den Ofen schieben, das durften nur die Lebküchler oder Lebzelter. Für die Herstellung ihrer Köstlichkeiten verwendeten diese keinen Zucker – dessen Gebrauch wiederum streng reglementiert war – sondern Honig und außerdem Gewürze. Heute sind das unter anderem Anis, Fenchel, Ingwer, Kardamom, Koriander, Muskat, Nelken, Piment und Zimt. Einige davon waren schon im Mittelalter zu haben, aber sie kamen von weit her und waren entsprechend teuer. Andere, wie Piment, sind erst seit der Entdeckung Amerikas bei uns bekannt.

Schon in der Antike kamen Gewürze aus Asien und Afrika nach Europa, die Seidenstraße war eine wesentliche Handelsroute. Die großen Entdeckungsreisen der Spanier und Portugiesen hatten auch das Ziel, direkt zu den Herkunftsländern vorzustoßen und nicht auf Zwischenhändler angewiesen zu sein, die den Preis in die Höhe trieben. Zimt beispielsweise wurde in der frühen Neuzeit als ähnlich wertvoll angesehen wie Gold. Es heißt, der Augsburger Kaufmann Anton Fugger soll, als er die Schuldscheine Kaiser Karls V. vor dessen Augen verbrannte, dafür ein Feuer aus Zimtstangen entzündet haben. Das wäre eine echte Protzer-Geste gewesen. Allerdings ist die Sache erfunden – nicht nur, was die Zimtstangen betrifft. Die ganze Geschichte mit den verbrannten Schuldscheinen ist eine Legende. Heute ist das Gewürz kein teures Statussymbol mehr. Zimtstangen werden als Streudeko für Adventsgestecke verwendet. Ich besitze eine ganze Packung davon. Zwar gab es Anfang 2021 coronabedingt einen Lieferengpass bei Zimt, aber eine Wertsteigerung meines Depots hat sich daraus leider nicht ergeben.

Das Lebkuchenhaus ist eine Erfindung der Gebrüder Grimm

Das weihnachtliche Lebkuchenhaus verdankt seine Existenz den Gebrüdern Grimm und vor allem dem Komponisten Engelbert Humperdinck. Dessen Oper „Hänsel und Gretel“ wurde zum ersten Mal am 23. Dezember 1893 aufgeführt. Außer einem Knusperhaus hat die Geschichte nichts Weihnachtliches zu bieten, sondern nur eine Reihe verstörender Grausamkeiten. Es beginnt mit zwei Soziopathen, die ihre Kinder im Wald aussetzen, damit sie zwei Esser weniger im Haus haben und geht weiter mit Kannibalismus und der Verbrennung von Menschen. Frohe Weihnachten! So wie „Drei Nüsse für Aschenbrödel“ zum Weihnachtsfilm geworden ist, weil er jedes Jahr über die Feiertage ausgestrahlt wird, ist „Hänsel und Gretel“ heute eine Weihnachtsoper, weil sie bevorzugt im Dezember aufgeführt wird. Aus dem Grimm’schen Stoff entstand 2013 der Fantasy-Horrorfilm „Hänsel und Gretel: Hexenjäger“ in dem die inzwischen erwachsenen Helden mit den Menschfresserinnen abrechnen.

Auch der Lebkuchenmann, eigentlich ein harmloser Geselle, wurde zum Helden verschiedener Horrer-Filme. Figuren aus Lebkuchen gibt es schon lange, aber Lebkuchenmänner sind vor allem im englischsprachigen Raum populär. Schon Königin Elisabeth I. von England soll ihre Gäste mit solchen süßen Figuren bewirtet haben. Das Märchen vom Lebkuchenmann, der von zu Hause wegläuft und schließlich von einem Fuchs gefressen wird, stammt ausnahmsweise nicht von den Gebrüdern Grimm. Es existiert in verschiedenen Volkskulturen, eine Nacherzählung erschien 1875 im amerikanischen St.-Nicholas-Magazine. Seitdem gehört der Lebkuchenmann vor allem in England und den USA zu den Weihnachtstraditionen und fand schließlich den Weg ins Horror-Genre. Die „Gingerbread Man“ Serie zum Beispiel handelt von einer Lebkuchen-Figur, in deren Teig sich neben den üblichen Zutaten auch Blut und die Asche eines hingerichteten Serienkillers mischten. Aus dem Ofen genommen nimmt das frisch gebackene Monster sogleich seine gewohnte Tätigkeit wieder auf.



Lebkuchen stehen sicherlich hoch im Kurs. Aber sind sie wirklich die Lieblingssüßigkeit der Deutschen? Foto: Daniel Karmann, dpa

Solche gruseligen Verbindungen zwischen süßem Gebäck und der Welt des Bösen liegen nicht im Lebkuchen selbst, sondern gerade darin, dass er eigentlich nichts Bedrohliches an sich hat. Natürlich lockt ein Lebkuchenhaus hungrige Kinder an, und wenn darin eine böse Hexe haust, dann ist der Schock umso größer. Oder wenn ein kleines Männchen, dessen Bestimmung es ist, von anderen gefressen zu werden, plötzlich selbst zum Mörder wird.

Ein dufte Symbol

Lebkuchen war früher zwar nichts Alltägliches, aber auch nicht unerreichbar für die weniger Begüterten. Zucker und daraus hergestellte Süßigkeiten waren sehr teuer und damit vor allem der Oberschicht vorbehalten. Zucker wurde aus Zuckerrohr gewonnen, das nur in warmen Zonen gedeiht. Das blieb so bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts, als Wissenschaftler in Europa entdeckten, dass sich auch aus der einheimischen Rübe die süßen Kristalle gewinnen lassen. Sie züchteten die Zuckerrübe und damit wurde der begehrte Stoff immer billiger. Nun erst gab es für eine wachsende Anzahl von Kindern zu Weihnachten neben Lebkuchen auch andere Köstlichkeiten aus Schokolade, Fondant und mit Zucker gesüßten Plätzchen. Auch die Schokolade, die in Europa ursprünglich vor allem der Adel in flüssiger Form genoss, wurde erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts allmählich für größere Teile der Bevölkerung erschwinglich.

Lebkuchen und Spekulatius: Die Vorboten des Weihnachtsfestes

Der Lebkuchen aber hat sich seinen Status als die Weihnachtsleckerei schlechthin bewahrt, auch wenn es neben handgemachtem Gebäck inzwischen billige Fabrikware gibt. Da liegt auch daran, dass der deutlich wahrnehmbare Duft von Lebkuchen genauso weihnachtliche Gefühle auslöst wie der von Tannenzweigen oder Räucherstäbchen. Theodor Storm, Autor des Gedichts „Von drauß´ vom Walde komm ich her“ und mehrerer Weihnachtserzählungen, fühlte sich in seine Kindheit zurückversetzt, wenn er den Duft von Lebkuchen wahrnahm und verwendet dieses Motiv ausgiebig in seinen Geschichten.

Heute hat der Lebkuchen noch eine andere Aufgabe: Lebkuchen und Spekulatius gehören zu den ersten Vorboten des Weihnachtsfestes. Ihr Erscheinen in den Supermärkten im Spätsommer erinnert uns daran, dass in wenigen Monaten wieder Weihnachten vor der Tür steht.

Auch wenn der Lebkuchen schon lange mit Weihnachten verbunden ist, Lieder über diese Leckerei sind eher selten. Über etwas zu singen, das man eigentlich mit dem Geschmacks- und dem Geruchssinn wahrnimmt, ist ein wenig aussichtsreiches Unterfangen. Doch es gibt ein Lied - inzwischen ein moderner Weihnachtsklassiker und zugleich eine durchaus realistische Beschreibung des vorweihnachtlichen Backens.

