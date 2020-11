09:01 Uhr

Dach von „Schloss“ in Bergstetten ist undicht

Plus Der Unternehmer Max Aicher hat ein "Schloss" in Bergstetten. An diesem ist jetzt das Dach undicht.

Das Dach des historischen Gutshofs – im Volksmund auch „Schloss“ genannt – in Bergstetten ist undicht. Weil dadurch bereits Schäden am Gebäude entstanden sind, will der Unternehmer Max Aicher den betroffenen Bereich reparieren beziehungsweise sichern. Der Gemeinderat in Kaisheim hat jetzt für die Maßnahme in dem Ortsteil die denkmalschutzrechtliche Erlaubnis erteilt.

Max Aicher gehört der Großteil des einstigen Gutshofs in Bergstetten

Das „Schloss“ in Bergstetten gehört zum großen Teil – bis auf die Kirche und die frühere Schule (jetzt Schützenheim) – dem Geschäftsmann aus Freilassing. Der Komplex, der einst zum Kloster Kaisheim gehörte und zwischenzeitlich vom Militär für die Pferdezucht genutzt wurde, liegt teilweise brach und ist sanierungsbedürftig.

Bei einem Besuch im September in Bergstetten erklärte Aicher gegenüber unserer Zeitung, er habe aktuell keine „direkten Vorstellungen“, was er mit der Immobilie anfangen möchte. Er sei aber „gespannt“ auf Ideen.

Bürgermeister Martin Scharr sagte damals, er würde sich über ein gemeinsames Projekt im „Schloss“ freuen. Konkret gehe es um das Schützenheim, das dort vielleicht neu und barrierefrei integriert werden könnte.

