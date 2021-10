Daiting

Hochwassergefahr: Bachbett der Ussel in Daiting wird ausgebaggert

Plus Auch die Gemeinde Daiting hat immer wieder mit Hochwasser und Starkregen zu kämpfen. Deshalb wird nun eine wichtige Maßnahme an der Ussel angepackt.

Von Wolfgang Widemann

Das vor ein paar Jahren neu ausgebaute Bachbett der Ussel in Daiting verändert sich ständig. Durch diverse Hochwasser sammelte sich links und rechts des Bachs eine rund 40 Zentimeter starke Schicht aus Humus an. Dieser wurde durch Starkregen von den Äckern und Fluren in die Ussel geschwemmt und lagerte sich dann in Daiting ab. Dadurch kann laut Bürgermeister Roland Wildfeuer im Falle einer Flut deutlich weniger Wasser im dafür vorgesehenen Bereich fließen – und es erhöht sich die Gefahr, dass angrenzende Straßen und Häuser überschwemmt werden.

