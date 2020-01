vor 22 Min.

Darum wird 24 Stunden lang geschwommen

Initiatoren erklären die Aktion im Bad in Bäumenheim

Am Samstag, 4. Januar, findet im Hallenbad in Asbach-Bäumenheim ein 24-Stunden-Schwimmen statt. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr und dauert bis Sonntag um 10 Uhr. Was hinter der Aktion steckt, erklärt Michael Haller, Vorsitzender der Wasserwacht in Bäumenheim, im Gespräch mit unserer Zeitung.

Herr Haller, warum hat die Veranstaltung eine so wichtige Bedeutung?

Haller: Es macht riesig Spaß und hilft auch, die Hallenbäder am Leben zu halten. Die meisten Einrichtungen wurden in den 70er Jahren gebaut und müssen mittlerweile saniert werden. Dazu fehlen aber vor allem kleineren Gemeinden die Mittel. Beim 24-Stunden-Schwimmen haben wir viel positive Resonanz bekommen und die Leute können ihren Teil zum Erhalt der Bäder beitragen.

Wer kann bei der Veranstaltung teilnehmen?

Haller: Jeder. Wir haben bereits 270 Anmeldungen. Die jüngste Gruppe besteht aus Achtjährigen, die älteste hat auch Teilnehmer, die schon 80 Jahre alt sind. Es ist auch möglich, einfach so vorbeizuschauen und sich mit uns zu unterhalten.

Es besteht ja durchaus Redebedarf: Immer weniger Kinder lernen schwimmen.

Haller: Das ist eine sehr traurige Entwicklung. Je weniger Bäder es gibt, desto schneller finden die Menschen eine Ausrede, warum sie nicht mit ihren Kindern zum Schwimmen gehen können. Viele Schulen fahren mit dem Bus zu den Schwimmbädern, das kostet viel Zeit. Bei einer zu großen Distanz ist dieser Aufwand irgendwann zu hoch, um die Kurse am Leben zu halten.

Auch ein Grundgedanke der Veranstaltung?

Haller: Ja, uns ist es wichtig, dass die Möglichkeit zum „Schwimmen lernen“ für die Leute und die Kinder vor Ort erhalten bleibt. Interview:Fabian Kapfer

