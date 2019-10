vor 52 Min.

Das große Kleinod von Niederschönenfeld

Nachdem Weihbischof Wörner der Orgel den kirchlichen Segen gespendet hatte, gestaltete Michael Eberth ein überragendes Konzert, in dem er die ganze Schönheit des Instruments zur Geltung brachte

Von Andrea Hutzler

Landläufig wird die Orgel seit rund 1000 Jahren als „Königin der Instrumente“ bezeichnet. Nicht zuletzt wegen ihrer Größe und der Tatsache, dass sie mit beiden Händen und Füßen gespielt wird, oft auch noch auf mehreren Manualen. Wer in der ehemaligen Klosterkirche zu Niederschönenfeld das Konzert zur Einweihung der restaurierten Prescher Orgel miterleben durfte, erfuhr noch eine ganz andere Begründung für diese Bezeichnung. Michael Eberth, Professor für Cembalo, Clavicord, Generalbass und Kammermusik an der Hochschule für Musik und Theater in München, entlockte diesem historischen Instrument vielfältige und unterschiedliche Klangfarben.

Um dem Publikum die restaurierte historische Orgel des Orgelbaumeisters Paul Prescher adäquat vorstellen zu können, hatte sich der Interpret für die Werke von Komponisten entschieden, die um die Entstehungszeit des Instruments 1683 lebten und aus dem süddeutschen Raum bzw. auch aus Italien stammten. Denn einer der Grundsätze des Fachmanns ist es, dass das historische Instrument und die darauf gespielte Musik zusammenpassen müssen.

Das stellte er auch eindrucksvoll und äußerst nuancenreich unter Beweis. Der Komponist Johann Speth (1664–1719) war Domorganist in Augsburg und könnte die Orgel sogar gekannt oder darauf gespielt haben. Von ihm erklang die „Toccata septima“, bei der über einem Orgelpunkt im Bass das Thema und in kontrapunktischer Führung gespielt wird und die in einen triumphalen Schlussteil mündet. Bereits hier und in Johann Pachelbels (1633–1706) „Erster Theil etlicher Choräle“ wurde deutlich, wie variantenreich die Registrierung an der Orgel vorgenommen werden kann. Von tiefen, sonoren Bassklängen bis hin zu filigransten, warm und weich klingenden Flötentönen zauberte Michael Eberth ganze Klanggemälde und ließ eintauchen in die Klangschönheit und -fülle dieses Instrumentes. Auch die am rückseitigen Prospekt der Orgel angebrachten Zimbelsterne mit ihrem glöckchenartigen Klang ließ er ertönen und intonierte deutlich nachzuvollziehen den Kuckucksruf in einer der Variationen von „Lasst uns das Kindlein wiegen“ des in München beheimateten Franz Xaver Murschhauser (1663–1738).

In Domenico Zipolis „All’ Elevatione“, einer Komposition, die früher während der Wandlung gespielt wurde, ließ der Organist durch die gewählte Streicherregistrierung sphärische, fast verträumte Töne erklingen – und wieder faszinierte der warme, weiche und ausgewogene Klang des Instruments. Beeindruckend und auch für den Laien gut nachzuvollziehen interpretierte Eberth von dem Münchner Domorganisten Johann Caspar Krell die „Battaglia“, ein musikalisches Schlachtengemälde über einen erfolgreichen Kampf. Durch die anschauliche Registrierung waren die einmarschierenden Truppen, die Trompetensignale in rhythmisierter Dreiklangsrhythmik, anhaltende Triller als Höhepunkt der Schlacht mit anschließend dumpferen Klängen und schließlich die Siegessinfonie am Ende bestens nachzuvollziehen.

Die Prescher Orgel in Niederschönenfeld ist sicherlich ein Kleinod nicht nur in der Region, sondern weit über die Landesgrenzen hinaus. Auch der Restaurator, Johannes Klais aus Bonn, zeigte sich begeistert, dass die Orgel die Jahrhunderte trotz etlicher Kriege und Unwegsamkeiten doch relativ gut überstanden hatte und nun in neuer Pracht erstrahlen und erklingen kann, was Michael Ebert äußerst beeindruckend und auf höchstem Niveau unter Beweis stellte.

Bereits am Vormittag zelebrierte Weihbischof Florian Wörner den Festgottesdienst und spendete den kirchlichen Segen.

