07.01.2020

Das sind die beliebtesten Vornamen im Kreis

Kurze und biblische Namen sind nach wie vor im Trend

Von Barbara Wild

Biblische Namen sind 2019 wieder die Spitzenreiter unter den Vornamen im Landkreis. Zugleich ist auch der bundesweite Trend in der Region abzulesen. Bei den Mädchen ist Hanna/Hannah mit Abstand der am häufigsten vergebene Name – bundesweit auf Position drei – gefolgt von Emilia und Lena auf Platz zwei und Sophia und Leonie auf Platz drei. Buben wurden von ihren Eltern am häufigsten Paul genannt – in ganz Deutschland rangiert dieser Name auf Position zwei. Ebenfalls unter den Top drei sind Elias und Jakob.

Das alles sind Daten aus der Vornamensstatistik der Geburtstandesämter Donauwörths und Nördlingens. Nur diese beiden Städte im Landkreis führen eine Rangliste der Vornamen. Der Grund: Die meisten Mütter gehen zur Entbindung in die Donau-Ries-Klinik in Donauwörth oder in das Stiftungskrankenhaus nach Nördlingen. Aus der Statistik fallen all jene Kinder, die in anderen Krankenhäusern und Städten geboren werden.

Es zeigt sich, dass es doch sogar im Landkreis Donau-Ries regionale Unterschiede gibt. So landeten in Nördlingen Amelie und Lena auf dem ersten Platz. Amelie ist eine Version der aus dem Mittelhochdeutschen stammenden Amalie oder Amelia. Übersetzt heißt es so viel wie „die Tüchtige“. Lena ist die Kurzform von Magdalena (aus Magdala stammende) oder Helena (die Sonnengleiche). Übrigens haben vier Eltern ihre Tochter Greta genannt – damit schafft es der Vorname der Umweltaktivistin Greta Thunberg in Nördlingen sogar in die Top Ten.

In Donauwörth hingegen ist Emma der Name, den Eltern ihren Mädchen am liebsten geben. Er hat seinen Ursprung im Germanischen und bedeutet so viel wie „die Große“.

Bei den Buben gibt es eben-falls Unterschiede: Während sich in Donauwörth Paul (Bedeutung: der Geringe oder Junge) die Spitzenposition sichert, ist es in Nördlingen der biblische Name Elias, der auf den gleichnamigen Propheten zurückgeht. Überraschungen sind bei den Listen nur wenige dabei. In Donauwörth ist Adrian noch relativ beliebt (viermal vergeben), in Nördlingen Liam (fünfmal vergeben).

Angesichts der Geburtenzahlen zeigt sich, dass die Eltern ihren Kindern sehr unterschiedliche Namen geben. Denn die Zahl der im Standesamt gemeldeten Geburten im Landkreis stieg von 1085 im Jahr 2018 auf 1104 Babys. Der häufigste Vorname Hanna/h wurde lediglich 23-mal vergeben, Paul insgesamt 19-mal.

In Donauwörth wurden 2019 568 Geburten gemeldet, 65 weniger als 2018. Das Standesamt Nördlingen hat im vergangenen Jahr 536 Geburten beurkundet, 2017 waren es nur 452. (Foto:dpa)

