vor 50 Min.

Das sind die neu gewählten Bürgermeister im Landkreis Donau-Ries

Am 1. Mai übernehmen 21 neue Bürgermeister die Amtsgeschäfte in den sieben Städten, zwei Märkten und 35 Gemeinden im Landkreis Donau-Ries. Wo bisherige Bürgermeister abgewählt oder nicht mehr angetreten sind, müssen die neuen Rathauschefs wahrlich in Krisenzeiten das Ruder übernehmen. In den folgenden zwei Wochen nach dem 1. Mai müssen sie sich mit ihren neu gewählten Gemeinde- oder Stadträten konstituieren und offiziell vereidigt werden. In unserer Übersicht haben wir alle Bürgermeister ab dem 1. Mai nochmals zusammengetragen. Unter den neuen Amtsinhabern sind übrigens nur vier Frauen.

Themen folgen