Das soll 2021 im Stadtpark Rain stattfinden

Freundeskreis hat einige Veranstaltungen schon konkretisiert

Der Freundeskreis Stadtpark Rain hat sich für 2021 bereits gewappnet. Nachdem im Vorjahr außer Generalversammlung (Februar), Bildhauer-Kursen unter freiem Himmel und den drei Beiträgen zum Ferienprogramm alle weiteren Planungen der Pandemie zum Opfer fielen, hat der Verein bereits einige Programmpunkte im Visier. „Je nach den geltenden Regeln wollen wir so früh wie möglich zur Normalität zurück“, betont Vorsitzender Helmut Herz. Er beobachte seit den Einschränkungen, dass der Park als Aufenthaltsort weiter an Beliebtheit gewonnen hat. Ihn mit Leben zu erfüllen, habe sich der Verein ausdrücklich auf die Fahnen geschrieben.

Vor den städtischen Veranstaltungen ab August hat sich der Vereine gerne „eingeklinkt“, um die Leutnantschanze zu nutzen, so Zweite Vorsitzende Marianne Hirschbeck-Henhapl. Für den 31. Juli ist es ihr gelungen, die „Mehlprimeln“ Reiner und Flavia Panitz für einen Kabarett-Abend zu gewinnen. Man ist sich fast sicher, dass bis dahin auf dem weitläufigen Areal die Veranstaltung durchgeführt werden darf.

Für die drei Termine zum Start in die Saison wartet man noch ab und ist mit den Akteuren in Kontakt: Geplant sind christliche Meditationen mit Geistlichen beider Konfessionen am 6. Mai und 10. Juni sowie das Mariensingen am See am 19. Mai. Offen ist auch noch, wie man es mit den Kaffee-Nachmittagen an den Juni-Sonntagen halten kann; der „Zaubergarten“ des Vereins ist jedenfalls vorbereitet – kleinere Umgestaltungen eingeschlossen.

Sehr optimistisch ist man, dass das „Singen am See“ (29. Juni) und die drei Mitbring-Grilltage (6., 13. und 20. August) stattfinden können. Dem Bildhauerkurs im großen Garten und beschränkter Teilnehmerzahl dürfte nichts im Wege stehen, der genaue Termin ist noch nicht festgelegt (frühestens Mitte Juni). Für das Ferienprogramm steht der Termin für „RainLesen“ (5. August). Das Herbstfest soll am 20. November im Kultursaal des Schlosses stattfinden. (arh)