14:37 Uhr

Das steckt hinter dem Umfrage-Aschenbecher

So sieht er aus: der erste Umfrage-Aschenbecher Donauwörths. Er steht an der Promenade beim Freilicht-Theater.

Plus Der Umweltverein "Transition Town" und der AWV stellen den ersten Donauwörther Umfrage–Aschenbecher vor. Er soll gleich zwei Funktionen erfüllen.

Von Yannick Eibl

Kippenstummel sind scheinbar überall. Man muss kein Raucher sein um diesen Anblick zu kennen: Sei es beim entspannten Bummeln durch die Stadt oder bei einer abendlichen Jogging-Runde, auf den Straßen und in der freien Natur sind diese Überbleibsel immer wieder zu finden. Ganz klar ist dies nicht nur ein optisches Problem. Kippen sind vor allem auch sehr schädlich für die Umwelt. Deshalb hat nun der Verein „Transition Town Donauwörth“, der schon seit längerem Müllsammel–Aktionen in der Umgebung veranstaltet, zusammen mit dem Abfallwirtschaftsverband Donauwörth den ersten Donauwörther Umfrage–Aschenbecher vorgestellt. Diesen hat der AWV dem Verein „Transition Town“ gespendet.

Das ist der Standort des Prototypen

Der Aschenbecher ist gekennzeichnet durch seine Größe und seine markante gelbe Farbe. Ziel ist es, dass Raucher zukünftig auf Veranstaltungen ihre Kippen dort hinein werfen. Mit jedem Einwurf können sie zudem an einer Umfrage teilnehmen. Der erste überdimensionale Aschenbecher in Donauwörth steht beim Freilichtbiergarten in der Promenade. Dort geht es bei der Abstimmung um die Frage, ob es nächstes Jahr erneut diesen Biergarten geben soll.

Jetzt wurde er dort der Biergartenkundschaft stolz vorgestellt. Güler Altunay vom AWV erklärt begeistert den Kauf aus Frankreich. Donauwörth sei nun die zweite Deutsche Stadt (nach Saarbrücken), die solch einen Umfrage–Aschenbecher besitzt. Das Besondere des Donauwörther Modells: Es ist mobil und nicht wie jene in Paris oder Saarbrücken meist fest montiert.

Jede Kippe vergiftet das Grundwasser

Auch Christine Anselmi von „Transition Town“ betont die Wichtigkeit der Entsorgung von Kippen: „Zigarettenkippen sind weltweit das am häufigsten weggeworfene Abfallprodukt. Danach erst folgen Plastiktüten.“ Wie sie sagt, dauert es – je nach der Umgebung – pro Zigarettenkippe bis zu 15 Jahre, bis diese sich zersetzt. Anselmi weiter: „Eine einzige weggeworfene Kippe vergiftet laut wissenschaftlicher Untersuchungen etwa 40 Liter Grundwasser.“

Auch Landrat Stefan Rößle ist vom Projekt des Umfrage-Aschenbechers begeistert und betont wie wichtig Nachhaltigkeit für den Landkreis sei. „Damit unsere schöne Lebensgrundlage auch für unsere Kinder und Enkel erhalten bleibt, brauchen wir engagierte Bürger.“ Am Ende der Veranstaltung waren sich alle Vertreter einig: Zukünftig soll es noch viel mehr Umfrage-Aschenbecher in der Stadt Donauwörth geben.