vor 36 Min.

Dehner eröffnet zum 1. April die neue Zoowelt in Rain

So wird die rundum erneuerte Abteilung für Tierbedarf der Firma Dehner in Rain aussehen. Am 1. April ist die Eröffnung.

Exklusiv Das Rainer Unternehmen eröffnet bald die runderneuerte Abteilung. Was hier alles für die Tiere geboten sein wird und welche Neuerungen es für die Kunden gibt.

Am 1. April eröffnet der Garten- und Tierspezialist Dehner seine rundum erneuerte Zoowelt am Unternehmenssitz in der Donauwörther Straße in Rain. Auf 2000 Quadratmetern finden die Besucher dort vieles rund ums Tier. 20.000 Artikel umfasst das Sortiment, das auch im Bereich Nager, Vogel und Aquaristik vieles anbietet.

Nach vier Monaten Umbauphase empfängt die Zoowelt die Besucher künftig mit einem neuen Shop-Design, das laut Unternehmen „ein deutliches Mehr an Übersicht und Wohlfühlfaktor“ biete. „Mit dem Umbau der Zoowelt setzen wir eine Benchmark in der Zoofachbranche“, sagt Geschäftsführer Oliver Haller.

Das äußere Gebäude bleibt unberührt

Das äußere Gebäude blieb unberührt, die Innenarchitektur erfuhr dagegen eine Rundum-Erneuerung: „Holz-Elemente, umweltfreundliche Materialien und eine differenzierte Farbgebung sorgen für eine einladende Atmosphäre in unseren einzelnen Abteilungen“, erklärt Marktleiterin Ursula Buchmann das Konzept.

Kunden können sich demnach auch auf „besondere Serviceleistungen und Highlights“ vor Ort freuen: Neben Deutschlands größtem Kratzbaum bietet die neue Zoowelt Wasseranalysen und – als erster Dehner-Markt überhaupt – eine Tier-Apotheke, in der ein breites Sortiment an freiverkäuflichen Arzneien zur Verfügung steht. Neu sind außerdem das Kuscheltiersortiment und ein Extra-Bereich für den boomenden Trend „Hobbyfarming“.

Neues Terrarium für die Leguane

Hundebesitzer können aus einer Auswahl an Frischfleisch wählen und finden Leckerlis in der rustikalen Snack-Bar. Zum Thema Bienen, Insekten, Schmetterlinge, Wildvogel, Igel und Eichhörnchen gibt es zudem eine eigene Aktionsfläche.

In die neue Zoowelt ziehen auch Kleintiere ein und zwei aus dem Tierschutz stammende Leguane, die in der Region bereits bekannt sind und deren Verpflegung Dehner auf Lebzeiten übernommen hat. Diese erhalten ein neues, maßgefertigtes Terrarium. Für die medizinische Betreuung sorgt das Team um den Donauwörther Tierarzt Dr. Schott, der auch den Kunden für Fragen zur Verfügung steht.

Lesen Sie hierzu auch: