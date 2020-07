vor 32 Min.

Der Bahnhofsausbau ist eine gesunde Investition

Der Staat investiert trotz kriselnder Wirtschaft - auch in den Bahnhofsausbau in Donauwörth. Solche Investitionen sind auch in Krisen erforderlich.

Von Thomas Hilgendorf

Manchem besonders sparsamen Bürger mag es seltsam vorkommen: Die Wirtschaft kriselt und der Staat investiert nun mit enormen Summen. So auch am Bahnhof Donauwörth, wo der barrierefreie Umbau und die Modernisierung des Gebäudes fast 47 Millionen Euro bis 2024 verschlingen werden. Doch dies ist keine Party auf der sinkenden Titanic, es ist vielmehr eine Lehre der Wirtschaftsgeschichte: Krisen erfordern Konjunkturspritzen wie Krankheiten die Medizin.

In Deutschland hatte man vor etwa 90 Jahren unter Heinrich Brüning während der Weltwirtschaftskrise auf eine weitreichende Deflationspolitik gesetzt – strikte Haushaltssanierung in Zusammenhang mit einem sogenannten Gesundschrumpfen der Wirtschaft. Aus damaliger Sicht vielleicht ein logisches Verhalten, angelehnt an die vermeintliche Mentalität der viel zitierten schwäbischen Hausfrau – aus heutiger Sicht ein fataler Fehler, der mitunter als politischer Brandbeschleuniger galt.

Donauwörth darf auf den Durchstich zu Airbus hoffen

Stattdessen muss das Motto jetzt eher lauten, wenn auch mit Bedacht: „investieren“. Freilich nicht für Prestigeobjekte wie riesige Hallen und Co. nein, vielmehr für nachhaltige Maßnahmen im Hinblick auf die lokale und regionale Infrastruktur: Glasfaser/ Breitband, Bahntrassen, ökologische Energiegewinnung, und, und, und. Hierzu ebenfalls ein Blick in die Historie: Der New Deal unter Franklin D. Roosevelt milderte mit Investitionen in Wirtschaft und Sozialbereich die Nöte in den USA der 1930er-Jahre deutlich ab.

Doch zurück zum Heute: Donauwörth darf sich freuen, dass die Stadt dabei ist bei den geförderten Kommunen entlang der wichtigen Bahntrassen. Unzweifelhaft war es von Vorteil, dass der hiesige Abgeordnete Ulrich Lange in der CDU/ CSU im Themenbereich Verkehr das Sagen hat. Und so darf man in Donauwörth realistisch hoffen, dass auch Teil zwei des Bahnhofsumbaus kommt: der Durchstich.

