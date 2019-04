24.04.2019

Der Wahlkampf in Rain ist eröffnet

Der Wahlkampf in Rain dürfte spannend werden. Schafft es die SPD einen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl zu finden?

Von Barbara Würmseher

Die politische Landschaft im Landkreis Donau-Ries wird sich mit einem Schlag verändern. Ein knappes Jahr noch, dann wird in den Kommunen neu gewählt – und schon jetzt zeichnet sich ab, dass es in überraschend vielen Rathäusern neue Chefs geben wird. Im nahezu gesamten Lechgebiet etwa treten die Amtsinhaber nicht mehr an – einzig in Oberndorf steht die Entscheidung noch aus. Donauwörths OB hat bekanntlich ebenfalls den Rückzug angetreten. In Mertingen, Rögling, Harburg und weiteren Kommunen, ebenso im Ries, sind gleichfalls schon personelle Veränderungen bekannt. Und nun verkündet auch Rains Bürgermeister Gerhard Martin das Ende seiner Dienstzeit.

Viele haben gemeint, diese Entscheidung zu erahnen. Andere hingegen haben es sich nicht vorstellen können, dass dieser Zeitpunkt je kommen könnte. Zu sehr personifiziert Gerhard Martin das politische Rain nach 30 Jahren im Amt. Ohne Frage hinterlässt er große Fußstapfen, die auszufüllen eine Herausforderung für jeden Nachfolger sein wird. Jeder Neuling wird sich zunächst an seinen Erfolgen messen lassen müssen. Doch hat Martin die Weichen der Stadtpolitik so gut gestellt, dass der nächste Bürgermeister erst einmal den bereits eingeschlagenen Weg weiter verfolgen kann, um die Stadt auf Kurs zu halten. Und keiner wird schließlich als Bürgermeister geboren. Auch der junge Gerhard Martin musste vor 30 Jahren sein politisches Profil erst entwickeln.

Bislang haben die Parteien und Gruppierungen in Rain nach außen still gehalten. Natürlich gibt es intern schon Überlegungen, wer sich wie positionieren könnte. Nun ist durch Gerhard Martins angekündigten Rückzug der Startschuss für den Wahlkampf gefallen. Und der dürfte spannend werden. Schafft es die SPD, die ja bisher den Bürgermeister gestellt hat, einen Kandidaten zu finden? Die CSU als stärkste Fraktion im Stadtrat ist ohnehin in der Pflicht. Und wird es Karl Rehm nach seinem Achtungserfolg von 2014 ein zweites Mal versuchen? Oder zaubert noch jemand einen Überraschungskandidaten aus dem Hut? ...

Themen Folgen