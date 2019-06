08.06.2019

Der nächste Schritt zur Krippe

Bürgermeister berichtet über neuesten Stand

Eine weitere Hürde hat die geplante neue Kinderkrippe in Monheim genommen, die nächstes Jahr an den bestehenden Kindergarten angebaut werden soll. Die Pläne wurden kürzlich bereits im Stadtrat präsentiert. Nun erläuterte Bürgermeister Günther Pfefferer in dieser Woche in dem Gremium die neuesten Entwicklungen.

Der Rathauschef berichtete von einem Besuch bei der Regierung von Schwaben, der „durchaus positiv“ verlaufen sei. Mit dabei waren außer ihm Kindergartenleiterin Susanne Utjesinovic, Gerhard Leinfelder (Geschäftsleiter der Verwaltungsgemeinschaft) sowie Claudia Wernhard von der Fachstelle für Kindertagesbetreuung im Landratsamt. Mit dabei hatten sie die im Stadtrat präsentierten Entwürfe der Fachplaner, die inzwischen überarbeitet noch einmal vorgestellt wurden. Im Gespräch mit der Regierung von Schwaben ergaben sich noch kleinere Änderungen. So wurden die von Monheimer Seite vorgeschlagenen zwei Integrationsgruppen abgelehnt. Stattdessen ist nun eine Integrationsgruppe mit maximal 15 Kindern (fünf davon als Integrationsplätze) vorgesehen. Eine zweite Gruppe wird aber dauerhaft nicht ausgeschlossen.

Entstehen soll auf dem Gelände an der Schulstraße bekanntlich ein neues Gebäude, für das die alte Schulturnhalle abgebrochen wird. Im Neubau soll nach dem Willen des Stadtrats eine gemischte Nutzung eingeführt werden – mit vier Krippengruppen sowie zwei Kindergartengruppen. Das Projekt ist bereits im Haushalt 2019 mit Planungskosten in Höhe von 450000 Euro vertreten. „Der Neubau ist wegen der Vielzahl verkaufter Bauplätze an junge Familien und wegen der stetig steigenden Geburtenzahlen in Monheim unbedingt erforderlich“, betonte Bürgermeister Pfefferer in seiner Haushaltsrede.

Laut einer neuen Sozialraumanalyse, die Leinfelder vorstellte, liegt Monheim aktuell beim Versorgungsgrad von Kindertagesstätten lediglich auf dem vorletzten Platz. „Wir haben in dieser Hinsicht also auf jeden Fall Nachholbedarf“, bilanzierte der VG-Geschäftsleiter. Für das Jahr 2030 wird mit 200 Buben und Mädchen im Alter von drei bis sechs Jahren gerechnet.

Der im Herbst startende und vom Bayerischen Roten Kreuz betriebene Waldkindergarten „Mandele-Dachse Monheim“ ist zu Beginn mit einem Bedarf von 20 Plätzen (eine Gruppe) gemeldet. Davon sind fünf bis acht Plätze für auswärtige Kinder vorgesehen. (unf)

Themen Folgen