Die Frau an der Spitze in Tagmersheim

Die Wahlbeteiligung in Tagmersheim war mit 72,4 Prozent relativ hoch. Zur Wahl als Bürgermeisterin hatte sich Petra Riedelsheimer (Kandidatin für die CSU) als einzige Kandidatin aufstellen lassen und wurde mit 76,1 Prozent der Stimmen gewählt. „Wegen der aktuellen Lage im Hinblick auf das Corona-Virus wurde eine Wahlparty abgesagt“, so die frisch gewählte Bürgermeisterin. Sie freue sich riesig über die hohe Zahl der Stimmen.

Zum Zeitpunkt des Interviews befand sich die 51-jährige an der Tagmersheimer Schule. Dort wurden die Ergebnisse ausgezählt. „Wir werden die Kandidaten des Gemeinderates in einer gesonderten Feier zum Essen einladen“, verrät Riedelsheimer. Während ihrer Amtszeit hat sie bereits konkrete Pläne: Die Ortsverbindungsstraße zwischen Blossenau und Daiting soll erneuert werden und es wäre an der Zeit, energetische Maßnahmen in der Schule, dem Feuerwehrhaus und dem Kindergarten zu ergreifen. Außerdem gebe es zu wenig Bauplätze in Tagmersheim und sie möchte für ältere Frauen einen zwanglosen Treff einrichten.

