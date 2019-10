vor 21 Min.

Die Grenzen im Kopf einreißen

Der Poetry-Slam erlebt in Donauwörth ein Revival und kürt eine Gewinnerin

Von Daniela Graf

Poetry was? Schon mal gehört, so vor etwa zehn Jahren? Ja genau, einen Poetry Slam – oder zu deutsch – Dichterwettstreit, gab es in Donauwörth bereits. Als „Sprechreiz“ bekannt, battleten sich diverse Autoren um die lyrische Krone. Nun erlebte das Kräftemessen der Literaten ein Revival. Anlässlich der 46. Kulturtage veranstaltete die Stadtbibliothek zusammen mit Klaus Rattenbacher und zwei Sponsoren diesen Poetry Slam – moderiert vom zweifachen fränkischen Poetry Slam-Meister und Szene-Star Michael Jakob. Der Zirnsdorfer begrüßte und erklärte die Regeln: Die Texte der Autoren müssen selbst verfasst sein, das Zeitlimit beträgt sieben Minuten, Hilfsmittel wie Instrumente oder Verkleidung sind untersagt und „Respect the Poets!“

In der Vorrunde wurden Wertungskarten von eins bis zehn (zehn ist die beste Wertung) an fünf Zuhörer verteilt, die die Dichter bewerten sollten. Die beste und die schlechteste Wertung wurden vom Gesamtergebnis abgezogen. Traditionell wird die Reihenfolge ausgelost und den Anfang machte der 23-jährige Lenny Felling aus Mainz mit dem Text: „Neue Leute kennenlernen“. Es wäre doch ganz schön, langweilig Unbekannte kennenzulernen, die richtigen Fragen wollen einem nicht einfallen und es bleibt bei einem Hin- und Hergeplänkel aus Höflichkeiten, die vielleicht nicht einmal ganz ehrlich gemeint sind. Noch schlimmer gestaltet sich die Sache, wenn man die Situation in den Raum Konzert, Theater oder Film manövriert. Gekonnt zeigt Felling peinliche Situationen auf, in die sich der Zuhörer wunderbar hineinversetzen und auch lauthals lachen kann. Lenny Felling: 23 Punkte.

Dann betrat Andreas Reisel ( Tapfheim) die Bühne und entführte auf eine lyrische Reise: „Was ist ein See?“ Im Vergleich zur Geburtsstunde des Universums und der Erde, ist so ein Menschenleben relativ unbedeutend. Alles geht früher oder später zu Ende, aber „der Teufel mich am Arsch lecken kann.“ Großer Applaus und eine Wertung von 17 Punkten.

Philipp Stroh erzählt in „Club“ von einem Besuch desselben, in den er sich nur begeben hat, weil seine Freunde das „übelschd geil“ fänden. So geil ist der Besuch dann aber doch nicht, gepaart mit viel Alkohol und Kloschüsselerlebnis. Nichtsdestotrotz mündet die Geschichte in einen Vampirthriller. „Übelschd geil“ findet das auch das Publikum und Stroh erhält 29 Punkte.

Martin Geier, der letzte Sieger des Donauwörther Poetry Slam – und damit seit zehn Jahren ungeschlagener Meister – erzählt von einer Fahrstuhlbegegnung mit einer früheren Klassenkameradin namens Melanie. Den Namen muss das Publikum aussprechen, da Geier dies nur „unter größten Schmerzen tun kann.“ Gedanklich rächt er sich an Melanie, die ihn als Teenager gehänselt hatte. Letztendlich bricht sie sich beim Aussteigen aus dem Fahrstuhl die Nase und „der Kaffee wischt das Blut weg – eine gute Woche“: 25 Punkte.

„F12.2“ nennt Enore Le Corre ihren Vortrag.

Von Stufe eins bis sechs schildert sie in eindringlicher Wortmelodie den Verfall eines Süchtigen, der immer mehr die Kontrolle über sein eigenes Leben verliert und andere mit in die Tiefe zu reißen droht. Wertung: 26 Punkte.

Wie schön es ist in der Heimat zu sein, berichtet Duc Phan aus Donauwörth mit dem gleichnamigen Text. Nach Umzügen von Halle über Rain am Lech nach Donauwörth ist ihm eines klar geworden: „Die Heimat ist immer an deiner Seite, egal wo und nennt sich Freundschaft.“ Die Jury wertete den Beitrag mit 25 Punkten.

Der Poetry Slam ist Thomas Schmidts „einzige Chance in so einen Laden gelassen zu werden.“ Dass ein erheblicher Teil der Deutschen Alkohol trinkt, wundert den Schwabacher gar nicht. Er ist Lehrer und kann das verstehen. Die Zuhörer halten sich die Bäuche vor Lachen, als er von einem Gespräch zweier Schüler oder vom „Aufpimpen des Unterrichts“ erzählt. Ein „Pomtschikatschikawoahwoah“ aus der Feder von Eminem lässt sich allerdings nur schwer ins Lateinische übersetzen. Mit der Höchstwertung von 30 Punkten zieht Schmidt damit ins Finale ein.

Die drei Finalisten Stroh, Le Corre und Schmidt zeigen noch einmal was sie können, und nun entscheidet das gesamte Publikum per „Klatschabstimmung“.

Philipp Stroh ist im „falschen Film“, also eigentlich im Supermarkt, weil er „Klopapier und Kippen“ braucht. Der wortgewandte Offenburger spielt hier mit Literaturgenres und lässt das Publikum entscheiden, welches gewünscht ist, während Enora Le Corre mit „Morgens halb zehn in Deutschland“, „kotzen könnte“ aufgrund der rechtslastigen Klassengesellschaft, denn „Menschen bleiben Menschen“. Sie appelliert daran, die „Barrieren im Kopf einzureißen“ und die „Heimat nicht an einen Ort zu binden“, denn „Menschlichkeit kennt keine Grenzen“. Thomas Schmidt pflichtet ihr mit „Lost in Translation“ bei, denn „Sprachen sind ein Tor zur Welt“ und „Raus hört sich in jeder Sprache Scheiße an!“ Das Publikum ist sich einig: Die wortgewaltige und stimmmelodische Lyrikerin Enora Le Corre (Nürnberg) gewinnt die Flasche Weißwein, für die Michael Jakob „keinen Kosten und Mühen hatte“.

Es ist nicht ihr erster Poetry Slam-Sieg. Die 21-Jährige freut sich riesig. Wichtig sei ihr, die Bühne als Transportmittel für ihre Message nutzen zu können. „Das Donauwörther Publikum war super!“, so Le Corre. Somit kann der nächste Poetry Slam in Donauwörth kommen, denn – um mit Michael Jakob zu sprechen: „Erreichen Bücher Stellen im Hirn, da kommt der Fernseher nicht hin!“

