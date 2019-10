vor 48 Min.

Die Jugend hört den Schrei der Erde

Jugendgruppen treffen sich zum Gebet aus einem sehr aktuellen Anlass

Es ist Weltklimawoche. Der Klimagipfel der UN tagt in New York. Doch nicht nur dort macht man sich Gedanken um die Bewahrung der Erde. Vier Jugendgruppen aus Donauwörth und Umgebung haben ebenfalls auf den „Schrei der Erde“ gehört und hingesehen.

Was verbindet die Landjugend Auchsesheim, die Band Be there, den Wasserhaustreff Nordheim und die Jugendgruppe des Theaters Donauwörth mit dem Abendgebet, welches jeden letzten Freitag im Monat in der Kapelle in Nordheim stattfindet? Ist es der Glaube daran, etwas verändern zu können, das Bedürfnis, es zumindest zu versuchen oder die Hoffnung, dass man mit kleinen Schritten auch große Ziele erreichen kann?

Christine Müller wollte Anfang des Jahres den Schrei der Erde nicht mehr ignorieren. Die Mitbegründerin der Freitagsgebete, die ursprünglich von der Donauwörther Ordensschwester Christina in Albanien anlässlich einer Jugendfriedenskonferenz initiiert worden waren, wandte sich hoffnungsvoll erst an Pfarrer Robert Neuner und dann an die Mitglieder der vier engagierten Jugendgruppen.

Dort stieß sie auf offene Ohren, auf motivierte und engagierte junge Menschen einer Generation. An jenem Freitagabend jüngst in Nordheim konnte niemand wegschauen: Die Welt, wie Gott sie gut schuf, und was die Menschheit daraus gemacht hat, wurde in Bildern gegenübergestellt.

Ein Bewusstsein für die Rückbesinnung auf die ursprüngliche Schönheit der Erde, auf der Leben erblüht, wurde geschärft. Alle gemeinsam, die Veranstalter und ihre Gäste, verliehen ihren Anliegen Ausdruck in Musik, Bildern und Worten, in Gebeten und Appellen: „Hört hin, schaut hin, tut etwas.“

Im Vertrauen auf Gottes Hilfe und im Glauben an das Gute, das aus seiner Schöpfung hervorgeht, durften alle inspiriert nach Hause gehen. Es soll nicht der letzte Abend dieser Art gewesen sein. (dz)

Themen folgen