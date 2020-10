28.10.2020

Die Schäffler wollen Lebensfreude spenden

Vereinigung in Wemding bereitet sich auf Ereignis 2021 vor

Von Thomas Unflath

Anfang 2021 soll es wieder so weit sein: Gemäß siebenjährigem Rhythmus steht in Wemding der Schäfflertanz zur Aufführung an. Um das Ereignis entsprechend vorzubereiten, haben sich die Schäffler zu ihrer Konstituierenden Sitzung getroffen.

Gemäß den Statuten obliegt es der Wemdinger Bürgerschaft, den Schäfflertanz aufzuführen. Deswegen hat Bürgermeister Martin Drexler die Mitwirkenden des Tanzes von 2014 zusammengerufen, um die Führungsmannschaft zur Organisation des Schäfflertanzes 2021 zu wählen. In seiner Eröffnungsrede stellte Bürgermeister Drexler den Bezug zur gegenwärtigen Corona- Pandemie her. Wörtlich zitierte er aus einem überlieferten Text: „Als die Pest am Abklingen war, da fassten die Schäffler zuerst Mut, zogen vor die Häuser, führten Freudentänze auf und ermunterten hierdurch die Leute, ihre ungesunden dumpfen Wohnungen zu verlassen und an ihrer Lust teilzuhaben.“ In Erinnerung an die überstandene Pest und als Ausdruck der wiedergewonnenen Lebensfreude werde der Schäffertanz auch heute noch aufgeführt.

Martin Drexler sagte, er würde sich freuen, wenn man diesen Ausdruck der Lebensfreude auf die Wemdinger Straßen bringen könnte. Daher unterstütze er von ganzen Herzen, dass sich die Wemdinger Schäffler auf den Tanz vorbereiten wollen. Natürlich müsse die Entwicklung der Coronapandemie beachtet werden.

Das Ergebnis der Wahl: Vorsitzender Andreas Stöckle, Zweiter Vorsitzender Markus Meyr, Kassier Bernhard Mayer und Schriftführer Tobias Hertle. Beisitzer sind Roland Hoinle, Karl-Heinz Fackler und Wolfgang Laber.

Nach der Übergabe der Kasse von Bürgermeister Drexler an den Kassier der Schäfflervereinigung übernahm Andreas Stöckle als neu gewählter Vorsitzender die Leitung der Versammlung. Als erste Amtshandlung schlug er Bürgermeister Martin Drexler zum Schirmherrn für den Schäfflertanz 2021 vor. Dies nahmen die Versammelten einstimmig an.

In der Aussprache ging es vor allem um die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Es sei noch völlig unklar, ob man überhaupt proben dürfe und wie ein eventuelles Hygienekonzept aussehen könne, so Stöckle. Man wolle sich aber auf die Durchführung des Tanzes vorbereiten.

Als momentane Planungsgrundlage werde an einer Aufführung des Schäfflertanzes am traditionellen Termin, dem Sonntag vor dem Faschingssonntag, festgehalten. Dies sei der 7. Februar 2021. Wenn die Umstände es bis dahin nicht zulassen sollten, müsse entsprechend reagiert werden. Auch ein Verschieben des Tanzes werde ins Auge gefasst. Vielleicht trifft dann der Schäfflertanz mit dem Abklingen der Pandemie zusammen. Dies wäre der ideale Bezug zum historischen Ursprung des Schäfflertanzes.

Auf jeden Fall müssten jetzt die einzelnen Funktionen neu besetzt, die Utensilien gesichtet und die Gewänder ergänzt werden. Es ist somit viel zu tun. Die Schäffler hoffen auch diesmal wieder auf die Unterstützung der Wemdinger Bürger. In Corona-Zeiten sei dies besonders wichtig, heißt es in einer Pressemitteilung. (pm)

