05:00 Uhr

Die Sorgen für einen Moment vergessen

Auch im vergangenen Jahr konnte die Kartei der Not in der Region helfen. Eine Zwischenbilanz

Von Barbara Wild

Aufwachsen im Heim, ohne Familie, ohne Eltern? Kaum vorstellbar, aber für viele Kinder und Jugendliche Realität. Über die Jahre werden die anderen Heimbewohner und die Betreuer zur Ersatz-Familie. Die Sehnsucht nach möglichst viel normalem Leben bleibt erhalten. Das gilt für einen schönen Urlaub im Kreise der Vertrauten bis zum Weihnachtsfest. Für Philipp und seine Wohngruppe ging heuer ein kleiner Traum in Erfüllung. Sie konnten eine Woche Abenteuer in den Ferien erleben. Das Hotel war eine Jugendherberge, das Urlaubsziel der Bayerische Wald – alles einmalig für den Buben. Eine Woche mit Kletterkurs, Paddeln, im Bachbett Staudamm bauen, Schwimmen, Grillen und andere tolle Sachen. „Damit das, was für viele andere nichts Besonderes sein würde, möglich werden konnte, hat die Kartei der Not den fehlenden Betrag der Teilnehmerkosten übernommen“, erklärt Arnd Hansen, Geschäftsführer des Leserhilfswerkes.

Es sind Fälle wie von Philipp, bei denen die Kartei der Not klassischerweise hilft. Oft fehlen keine großen Beträge, doch sie fehlen bitterlich. Und das bei Menschen, die direkte Nachbarn sein könnten. Das zeigt ein Blick in die Jahresbilanz des Leserhilfswerkes der Augsburger Allgemeinen, zu der auch diese Zeitung gehört. „„Es gibt auch in unserer Region so viele Einzelschicksale und Unglücke, die bewegen und bei denen man einfach helfen muss“, so Hansen.

2000 Hilfesuchende im Jahr 2019

Im vergangenen Jahr wandten sich rund 2000 Hilfeersuchen an die Kartei, der größte Anteil drehte sich um Notlagen im Bereich „Wohnen“. Über die Hälfte der Menschen hatte eine Behinderung oder chronische Erkrankung – oft beides gleichzeitig. Im Verbreitungsgebiet der Redaktion konnten im Jahr 2019 bis zum heutigen Tag 47 Hilfeanfragen unterstützt werden. Insgesamt half die Kartei der Not dort mit über 20490 Euro.

Dazu halfen insgesamt gut 460 Spender. Die größten Beträge kamen von Privatpersonen und aus dem Erlös des gemeinsamen Benefizballs in Harburg von Kiwanis, Rotary und Lions.

Die Hilfeanfragen kamen in 28 Fällen von Familien mit gesamt 42 betroffenen Kindern. In 27 Fällen war eine chronische Krankheit und/oder eine Behinderung zu bewältigen. In drei Fällen ging eine Beihilfe an von Behinderung betroffene Familien, um den Kindern einen kleinen Ausflug, einen Zoo- oder Kinobesuch, die Mitgliedschaft im Verein oder eine Geburtstagsfeier zu ermöglichen. Auch die Kosten der Gesundheit und der Hilfsmittel wurden in fünf Fällen unterstützt.

Oft geht es ums Thema Wohnen

Der meiste Unterstützungsbedarf drehte sich um das Wohnen. So half die Stiftung 26 Mal bei den Energie- und Nebenkosten sowie Mietzahlungen, um zu verhindern, dass Menschen ihre Wohnung verlieren oder ohne Strom und Heizung sind. Oft war auch die Hilfe beim Umzug in eine günstigere Wohnung nötig oder Einrichtung wie eine Kochmöglichkeit, ein Kühlschrank, Herd oder ein Bett mit Matratze nötig. In zehn Fällen unterstützte die Kartei der Not akut den Lebensunterhalt, also Lebensmittel, Kleidung, Hygieneartikel, Babybedarf oder ähnliches. Hansen: „Unverzichtbar ist aber auch die enge Zusammenarbeit mit zahlreichen sozialen Organisationen vor Ort, mit denen gemeinsam wir nachhaltige Hilfen für eine Verbesserung der Lebenssituation der Betroffenen erreichen wollen.“

Hilfe brauchte auch Peter G.. Er ist ein fleißiger Waldarbeiter bis die anstrengende körperliche Arbeit ihren Tribut fordert. Rückenbeschwerden und kaputte Knie, eine Diabeteserkrankung und Depressionen sind die Folge. Er tritt gezwungenermaßen vorzeitig seinen Ruhestand an und lebt seither von äußerst kargen Mitteln. Wegen Eigenbedarfs verliert der 62-Jährige auch noch seine Wohnung. Er hat Glück: mit Hilfe eines Wohlfahrtsverbandes findet er einen Platz in einem betreuten Wohnheim. Für den Umzug hat er vorher schon 30 Euro pro Monat angespart. Jetzt bleibt ihm im Wohnheim nur ein Taschengeld und für dringend benötigte Winterschuhe, eine Winterjacke und eine neue Hose fehlt ihm das Geld. Die Kartei der Not unterstützt ihn dabei.

Die Stiftung hilft auf dem Weg zurück in ein normales Leben

Zurück in ein selbstbestimmtes Leben – mit diesem Ziel begleiten wir im Ellinor-Holland-Haus bedürftige Menschen jeden Alters aus dem Verbreitungsgebiet der Augsburger Allgemeinen, die Hilfe in unverschuldeten Notlagen suchen. Die Stiftung bietet den Bewohnern eine unterstützende soziale Gemeinschaft und erwarten Eigeninitiative, damit sie sich persönlich weiterentwickeln und ihre anstehenden Herausforderungen bewältigen. In sicherer Wohnumgebung werden sie mit professioneller Hilfe im Alltag befähigt und gestärkt, um ihren neuen Weg wieder mit Zuversicht zu gehen.

Die Stiftung kümmert sich mit 28 Wohnungen derzeit um rund 70 Personen überwiegend in Familienstrukturen, wovon über die Hälfte Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sind. Unser größtes Problem ist es nach dem dreijährigen Aufenthalt für die Betroffenen wieder eine eigene Wohnung zu finden, die sie auch bezahlen können.

Themen folgen