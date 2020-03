vor 53 Min.

Die Stadtkapelle spielt auf

Frühjahrskonzert für Senioren im Tanzhaus

Zum Frühjahrskonzert für die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger mit der Donauwörther Stadtkapelle am kommenden Sonntag, 8. März, öffnet das Tanzhaus nochmals seine Pforten. Oberbürgermeister Armin Neudert und der Seniorenbeirat in der Stadt Donauwörth laden wie alljährlich zum Konzertnachmittag bei Kaffee und Kuchen herzlich ein.

Mit einem Strauß bunter Melodien wollen die jungen Musiker des Orchesters den Senioren einen vergnügten Nachmittag bereiten und sie auf den kommenden Frühling einstimmen. Stadtkapellmeister Josef Basting hat dazu die passenden Stücke ausgewählt. Wenngleich die musikalische Darbietung im Vordergrund steht, werden aber auch die Geselligkeit und Unterhaltung zu ihrem Recht kommen.

Aus organisatorischen Gründen sind für den Konzertnachmittag, insbesondere wegen der Bewirtung, Anmeldungen erforderlich. Die einzelnen Seniorenkreise und Gruppen nehmen sie entgegen. Dort sollten sich die Interessenten bald melden, da das Kartenkontingent begrenzt ist. Einzelbesucher können restliche Karten, sofern noch solche vorhanden sind, auch noch am Sonntag, an der Kasse am Saaleingang erwerben. Saalöffnung ist um 13.15 Uhr, das Konzert beginnt um 14 Uhr. Wie immer, wird ein kleiner Unkostenbeitrag, insbesondere für Kaffee und Kuchen, erbeten. (dz)

