vor 3 Min.

Diese Baustellen sieht der Kreisobmann der Bauern

Die Versammlung der Ortsobmänner findet digital statt – und macht auch einen Exkurs nach Brüssel

Vom „Green Deal“ der Brüsseler EU-Kommission über die Pläne für die europäische Agrarpolitik in den kommenden sechs Jahren bis zur aktuellen Arbeit der Geschäftsstelle des Bayerischen Bauernverbands (BBV) in Donauwörth hatte der BBV-Kreisverband Donau-Ries eine vielschichtige Themenpalette für die Online-Ortsobmännerversammlung auf der Tagesordnung. Kreisobmann Karlheinz Götz (Birkhausen) eröffnete diese per Videokonferenz durchgeführte Versammlung, an der sich über 80 Obmänner des BBV aus dem Geschäftsstellenbereich Donauwörth-Dillingen zugeschaltet hatten.

Götz verwies auf die im Landkreis vielerorts entfachten Mahnfeuer gegen das Insektenschutzgesetz und dass ebenso bei der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung Nachbesserungen vor der Gesetzgebung dringend erforderlich seien. Intensive Gespräche seien bei der Schweinehaltung, einem Absatzstau durch „ Corona“, gelaufen. Nachholbedarf sah der Kreisobmann angesichts der Dokumentationspflicht bei der Versorgung mit Glasfaser in den ländlichen Gebieten und „geärgert“ habe er sich, dass kurz vor Weihnachten die Düngeverordnung vom bayerischen Landwirtschaftsministerium publiziert wurde. Viele „Baustellen“ sind laut Götz zu bearbeiten und auf eine, die Glasfaserversorgung, ging im Grußwort stellvertretende Landrätin Ursula Kneißl-Eder ein. Der Landkreis habe eine Digitalisierungsoffensive gestartet, und sie werde das Anliegen an zuständige Stellen weitergeben. Sie freue sich auf eine interessante Onlinekonferenz, die sich immerhin auf drei Stunden ausdehnte.

Einen Einblick in die Brüsseler Politiklandschaft und Zusammenhänge der Gesetzgebung gab Janne Richelsen vom Büro des Deutschen Bauernverbands in Brüssel. Oberste Prämisse der EU sei der Klimaschutz mit einer Reduzierung der Treibhausgase auf 50 Prozent, Reduktion von chemischen Pflanzenschutzmitteln um 50 Prozent, von Düngemitteln um 20 Prozent, Erhöhung der Biolandwirtschaft auf 25 Prozent und der geschützten Flächen auf 30 Prozent – alle Ziele bis zum Jahr 2030 – seien im „Regierungsprogramm“ der EU-Kommission. Aber, so die Referentin, dies seien nur politische Forderungen, ohne Folgeabschätzung.

Der BBV halte die Versorgungssicherheit der Verbraucher in einer Pandemie dagegen, wolle gleiche Standards für Importe, wünsche sich Marktvoraussetzungen für den Ökolandbau und Kooperationen für nachhaltige Biodiversität. In der Diskussion verwies Fürst Albrecht zu Oettingen-Spielberg auf eine wissenschaftliche Studie, wonach im nicht bewirtschafteten Wald 87 Prozent Artenerhalt, im bewirtschafteten Wald hingegen 97 Prozent der Arten erhalten werden. Hinzu komme bei einer zehnprozentigen Herausnahme der Nutzung von Grund und Boden eine fünfprozentige Steigerung des Kohlendioxid-Ausstoßes. Richelsen pflichtete diesen Argumenten bei. Die Forderung der EU sei populär, ziele aber fachlich in die falsche Richtung. Götz bedankte sich für den Vortrag und nahm die Einladung der Referentin zum Informationsaustausch in Brüssel an, sobald die Situation dies zulässt. Im Laufe der Onlinekonferenz (siehe gesonderter Bericht) referierten Matthias Borst (Freising) vom BBV über die EU-Agrarpolitik und Geschäftsführer Michael Stiller (BBV Donauwörth) über die aktuellen Themen der Geschäftsstelle. (pet)

Themen folgen