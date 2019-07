16.07.2019

Diese Einhörner helfen – und siegen?

Eine Gruppe des BRK Kreisverbandes aus Wemding tritt beim Jugendrotkreuz-Landeswettbewerb an. Warum Kindern das Helfen besonders leicht fällt.

Von Alexander Millauer

Theater spielen und Menschenleben retten liegen meilenweit auseinander. Könnte man meinen. Doch weit gefehlt: Wenn die „helfenden Einhörner“ am Freitag nach Chieming in den Landkreis Traunstein zum Jugendrotkreuz-Landeswettbewerb fahren, wird auch das eine ihrer Aufgaben sein. Die „helfenden Einhörner“ sind eine Jugendrotkreuz-Gruppe aus Wemding – alle zwischen 9 und 13 Jahren alt. In Chieming treten sie gegen Gruppen aus ganz Bayern an, die sich durch Bezirkswettbewerbe qualifiziert haben. Schon letztes Jahr haben sich die „Einhörner“ für den Landeswettbewerb qualifiziert – und gewonnen.

Anna Pfefferer ist eine von ihnen. Sie ist elf Jahre alt und seit fünf Jahren beim Roten Kreuz dabei. Sie erklärt, warum Theaterspielen und Menschen zu helfen doch ganz gut zusammenpasst: „Der Sinn ist, dass man zusammenarbeitet. Es ist gut für die Gemeinschaft.“ Zwei Stunden vor der Aufführung bekommen sie erst das Thema genannt. Dann muss die Gruppe improvisieren und ein kurzes Theaterstück auf die Beine stellen.

Kindern geht das Helfen oft leichter von der Hand

Doch das ist natürlich nicht die einzige Aufgabe, die die jungen Helfer bewältigen müssen. Real geschminkte Verletzte müssen sie zum Beispiel versorgen, sie legen einen Druckverband an, bringen einen Verunfallten in die stabile Seiten- oder Schocklage und führen eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durch.

Einer aus der Gruppe musste tatsächlich schonmal in einer realen Situation helfen. Marco Rink erzählt: „Mein Cousin hat sich aufgekratzt und dann habe ich ihm einen Verband angelegt.“ Das hat er beim Roten Kreuz gelernt.

Kindern gehe das Helfen ohnehin oft leichter von der Hand als Erwachsenen, erklärt Michaela Weiß. Sie ist die Betreuerin der „helfenden Einhörner“ und seit 19 Jahren beim BRK aktiv. Doch auch der Spaß komme bei ihnen natürlich nicht zu kurz. Spieleabende stehen regelmäßig auf dem Programm. In Chieming zelten die Kinder zum ersten Mal zusammen.

Mitgliederzahlen sind in den vergangenen Jahren gestiegen

Die Mitgliederzahlen seien momentan wieder recht stark, berichtet Weiß. Nach einer Flaute seien die wieder angestiegen. Nun habe das BRK Wemding rund 20 Kinder und Jugendliche in seinen Reihen.

Auch einige aus der Gruppe berichten, dass sie bei Freunden und an der Schule für das BRK geworben und ihre Freunde mal zu den Übungsstunden mitgenommen hätten.

Am Sonntag erfahren sie dann, wie sie beim Jugendrotkreuz-Landeswettbewerb abgeschnitten haben. Wenn jedes Pflaster sitzt, die Herzdruckwiederbelebung funktioniert und das Theaterspiel reibungslos über die Bühne geht, reicht es vielleicht wieder zum ersten Platz.

