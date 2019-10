„Diese Schulart ist so gut für unsere Kinder“

00:31 Uhr

Anton-Jaumann-Realschule in Wemding besteht seit 50 Jahren. Eine Professorin erinnert sich an ihre Zeit dort

Von Thomas Unflath

Dass es sich hier um kein normales Jubiläum handelt, war schnell klar. Der Weg zum Festakt „50 Jahre Anton-Jaumann-Realschule Wemding“ in zwei bereits sanierte Klassenzimmer des Altbaus führte wie eine kleine Schnitzeljagd quer durch das Schulgebäude, eine Aula gibt es derzeit nicht. Bei der improvisierten Feier wurde deutlich, dass die Historie der Bildungseinrichtung eine Erfolgsgeschichte ist und ihre derzeit laufende Generalsanierung ein Signal für die Zukunft darstellt.

Einen Rückblick auf fünf Jahrzehnte hielt Schulleiter Heinz Sommerer, der sich dabei besonders auf Zahlen konzentrierte. Im September 1969 ging es mit über 100 Schülern in drei Klassen in den Räumlichkeiten der früheren Landwirtschaftsschule los. 1971 folgte der Umzug in die neu gebauten Räumlichkeiten am Polsinger Weg. Von 1976 bis 1989 gab es eine Außenstelle als Knabenrealschule in Nördlingen. Der erste Anbau an die bestehenden Gebäude wurde 1999 angegangen, mit der Einführung der sechsstufigen Realschule wuchs die Schülerzahl im neuen Jahrtausend stark an. Höchstwert waren 916 Schüler in 35 Klassen. Sommerer erwähnte dabei auch seinen bei der Feier anwesenden Vorgänger Ewald Rathgeber, der die Entwicklung der Schule über ein gutes Vierteljahrhundert vorangetrieben habe. Im Altbau wurde während der Zeiten der Erweiterung nur das Nötigste getan, die aktuell laufende Generalsanierung sei schon lange geplant gewesen, so Sommerer. Derzeit werden 568 Schüler in 23 Klassen unterrichtet. „Dass wir auf dem richtigen Weg sind, sieht man auch an den vielen Auszeichnungen in den vergangenen Jahren“, betonte der seit 2005 amtierende Schulleiter. Sein Resümee: Man dürfe mit dem Erreichten zufrieden sein und habe zudem eine tragfähige Basis für die Zukunft.

Den Festvortrag unter dem Titel „Krise der Demokratie? Weimar und die Gegenwart“ hielt Professor Elke Seefried. Die aus Otting stammende Wissenschaftlerin freute sich, erstmals seit ihrem Realschulabschluss 1987 wieder ihre einstige Schule besuchen zu können. Elke Seefried stellte kurz ihren Werdegang dar. Nach ihrer Mittleren Reife sei sie von ihren damaligen Lehrern in Wemding ermuntert worden, an eine weiterführende Schulen zu wechseln. Inzwischen ist sie Professorin für Neueste Geschichte an der Universität Augsburg sowie zweite stellvertretende Direktorin am Institut für Zeitgeschichte München-Berlin. Die Expertin betonte in ihrem Vortrag: „Berlin ist nicht Weimar.“ Somit gäbe es heute keine Krise der Demokratie, sondern eher eine Krise des Vertrauens der Bürger in die großen Volksparteien.

Im Namen der Stadt Wemding gratulierte Bürgermeister Martin Drexler: „Dies ist ein stolzes Jubiläum.“ Die Realschule stecke mit 50 Jahren nicht etwa in einer Midlife-Crisis, sondern sei modern aufgestellt und auf die Zukunft ausgerichtet. Drexler dankte der Schulleitung um Sommerer, dem Landratsamt als Träger sowie dem aktiven Förderverein um Vorsitzenden Gottfried Hänsel. „Hier gibt es einen guten Mittelweg aus Fördern und Fordern, die Realschule bietet Raum für die persönliche Entwicklung der Kinder“, bilanzierte der Bürgermeister.

Für den Landtagsabgeordneten Wolfgang Fackler ist die Wemdinger Realschule „ein fester Bestandteil in der Bildungslandschaft unseres Landkreises“. Generationen von Eltern hätten ihre Kinder gerne in die Einrichtung geschickt – in der sie nicht selten zuvor selbst Schüler waren.

„Diese Schulart ist so gut für unsere Kinder“, betonte Bernhard Buchhorn, der Ministerialbeauftragte für Realschulen in Schwaben. Gerade die Wemdinger Schule sei anerkannt und geschätzt, habe im Laufe der Zeit eine „fulminante Entwicklung“ genommen. Bemerkenswert, so Buchhorn, sei auch die Tatsache, dass in 50 Jahren nur vier Schulleiter im Amt waren. An die Adresse von Landrat Stefan Rößle, der terminlich verhindert war, sowie die anwesenden Kreistagsmitglieder, bedankte sich Buchhorn für die aktuell laufende Generalsanierung.

