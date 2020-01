21.01.2020

Diskussion über fairen Handel vor Ort

Veranstaltung am nächsten Donnerstag

Im Rahmen einer „Fairen Woche“ findet am Donnerstag, 23. Januar, um 19 Uhr, im Doubles Starclub in Donauwörth eine Podiumsdiskussion mit Vertretern der Fraktionen und Gruppen des Stadtrates statt.

„… und dann noch kurz die Welt retten! – Donauwörth und die internationalen Nachhaltigkeitsziele“ – so lautet das Thema des Abends. Dabei soll es um relevante Kernfragen gehen, wie etwa: Wie steht es in der Stadt Donauwörth mit diesen Zielen? Was sind die konkreten Vorhaben der Stadt?

Die Steuerungsgruppe der Fairtrade-Stadt Donauwörth hat für diesen Abend die Vertreter der Fraktionen und Gruppen im Donauwörther Stadtrat eingeladen, um diese und weitere Fragen in einer öffentlichen Diskussion anzugehen.

Als Diskussionsleiter konnte der Leiter der Abteilung Weltkirche im Bischöflichen Ordinariat Augsburg, Anton Stegmair, gewonnen werden.

Für das Podium haben die Stadträte Jonathan Schädle (CSU), Heinrich Kopriwa (SPD), Albert Riedelsheimer (Grüne), Michael Bosse (PWG/FW), Josef Reichensberger (AL/JB) sowie Manfred Hofer (EBD) zugesagt, um Rede und Antwort zu stehen.

Alle interessierten Bürger sind eingeladen, an diesem Abend Fragen zu stellen und mitzureden. Mit 17 Nachhaltigkeitszielen haben die Vereinten Nationen bereits im Jahr 2015 die Weichen für die Zukunft unserer Welt gestellt: Sie sollen eine gesunde Ernährung und ein Leben frei von Armut sicherstellen. Ebenso fördern die ‚Sustainable Development Goals“ (SDG) den Zugang zu Bildung und Gesundheitsinfrastruktur für alle Menschen. 139 Länder haben sich auf den Zukunftsvertrag verständigt. (pm)

