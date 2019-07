vor 20 Min.

Ditib Rain will eine Moschee bauen

So kann ein modernes türkisch-islamisches Gebetshaus beispielsweise aussehen. Dieses Gebäude steht in Gersthofen. Für das Projekt in Rain existieren derzeit keine genehmigungsfähigen Pläne und Skizzen.

Der türkisch-islamische Verein stellt im Stadtrat erste Pläne des Vorhabens vor. Als Standort käme ein Grundstück im neuen Mischgebiet in Frage

Von Barbara Würmseher

Die türkisch-islamische Glaubensgemeinschaft „Ditib Rain e.V.“ plant, im Holunderweg in Rain ein Gemeindehaus mit Moschee zu errichten. Der Standort dafür liegt im neuen Mischgebiet südlich der Neuburger Straße. Dort will die türkische Gemeinde ein repräsentatives Gebäude bauen wie auch etwa 30 bis 35 Parkplätze und hat eine entsprechende Grundstücksanfrage bei der Stadt gestellt. Vorstands-Mitglied Salih Kecili stellte jetzt zusammen mit dem beauftragten Architekten Yurdakul Atabek dem Rainer Stadtrat die Pläne für das Bauvorhaben vor.

Allerdings gehen die vorgelegten Skizzen nicht mit dem Bebauungsplan konform. So würde sich Ditib ein dreigeschossiges Gebäude vorstellen in einem Gebiet, für das lediglich zwei Voll-Geschosse vorgesehen sind, worauf Bürgermeister Gerhard Martin hinwies. Grundsätzlich sei ein solches Projekt in einem Mischgebiet nach dem Baurecht möglich, so Martin, allerdings bestand er auf die Einhaltung des Bebauungsplans.

Im Inneren soll es unter anderem einen etwa 75 Quadratmeter großen Gebetsraum für Männer geben, einen kleineren für Frauen, eine Bibliothek, Büros und einen Wohnung für einen Imam, also das religiöse Gemeindeoberhaupt, das in der Regel ein Beamter des türkischen Staats ist. „Wir wollen einen Ort der Begegnung, wollen die Gemeinde nicht abschotten und deshalb viel mit Glas machen“, schilderte Architekt Atabek gestalterische Merkmale. „Die Moschee soll kein Minarett bekommen“, so beantwortete er eine Frage des Dritten Bürgermeisters Hans Hafner.

Der Verein Ditb Rain, den es seit Juni 2010 gibt, hatte anfangs Räume in der Johannes-Bayer-Straße angemietet (frühere Norma-Filiale), ist derzeit in der Alten Bayerdillinger Straße sesshaft (ehemals Firma Pledl) und wünscht sich nun ein eigenes Gebäude, das nicht nur den muslimischen Glaubensmitgliedern zugänglich sein soll, sondern allen Menschen Rains.

Solidarität und Miteinander

Etwa 120 Mitglieder aus Rain und dem Umland gehören dem Verein an. Sie treffen sich nach Kecilis Aussage zu Freitagsgebeten, feiern große Feste wie Zuckerfest und Ramadan, veranstalten Fußballturniere, Ausflüge und soziale Projekte. Erst jüngst hat wieder das türkische Kulturfest auf dem Parkplatz bei der Dreifachturnhalle stattgefunden.

„Wir pflegen Solidarität und Miteinander innerhalb der muslimischen Gemeinde, aber auch gegenüber der Stadtverwaltung und den Amtsträgern, den Kirchen und gemeinnützigen Organisationen und mit allen Menschen unserer schönen Stadt“, beschrieb Salih Kecili, ein gebürtiger Rainer, dem Stadtrat.

Auf Anfrage von Stadtrat Wolfgang Janson nach etwaiger politischer Einflussnahme erklärte Kecili, der Verein Ditib Rain sei zwar an den Ditib-Dachverband angebunden, ihm jedoch nicht unterstellt. Der Ditib-Dachverband bestätigt auf Nachfrage unserer Zeitung die Eigenständigkeit seiner Mitgliedsvereine. „Wir sind nur für uns verantwortlich und politische Angelegenheiten sind bei uns ein totales Tabuthema“, sagte Kecili weiter. Er versicherte dem Stadtrat, der Ditib-Ortsverein Rain sei einzig der freiheitlich demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland verpflichtet, nicht aber den Gesetzen der Türkei.

Ein Eintrag wurde gelöscht

Dieser Aussage Kecilis widerspricht allerdings ein Eintrag auf der Homepage der Stadt Rain, in dem sich der Verein Ditib Rain bis gestern Mittag noch folgendermaßen selbst beschrieben hatte: „Wir sind eine Moscheegemeinde, die sich dem Ditib-Dachverband Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e. V. angeschlossen hat, und unterstehen der dauerhaften Leitung, Kontrolle und Aufsicht des staatlichen Präsidiums für Religiöse Angelegenheiten der Türkei“.

Von unserer Zeitung mit dieser Charakterisierung konfrontiert, verweigerte Salih Kecili eine Stellungnahme. „Ich bin Ihnen keinerlei Aussage schuldig“, so seine Antwort. Im Anschluss an das Telefonat veranlasste er umgehend die Löschung eines Großteils der Formulierung. Die Stadtverwaltung Rain bestätigt diese gestrige Löschung. Dort ist der eliminierte Passus noch nachvollziehbar.

Geblieben ist das Bekenntnis, sich dem Ditib-Dachverband „Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e. V.“ angeschlossen zu haben. Dieser Dachverband ist bekanntermaßen eine sunnitisch-islamische Organisation, die der staatlichen türkischen Religionsbehörde zumindest nahesteht.

