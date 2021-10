Feiern im Landkreis Donau-Ries: Rückkehr der Nachtschwärmer

Plus Lange Zeit waren Kneipen, Clubs und Jugendzentren zu. Ab heute darf endlich wieder geöffnet werden. Im Doubles herrscht Vorfreude, in Hamlar dagegen zögert man noch

Lange hat das Nachtleben im Landkreis Donau-Ries aufgrund der Corona-Pandemie nahezu komplett heruntergefahren werden müssen. Ob Konzerte, Diskotheken oder Partys – überall war Stillstand. Nun darf aber auch in Bayern wieder geöffnet werden. Bei vielen Betreibern und Betreiberinnen der Nachtlokalitäten in Donauwörth und Umgebung überwiegt neben Bedenken die Freude, endlich wieder Gäste empfangen zu dürfen.