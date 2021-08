Katastrophenfall: Warum vier Sirenen Bürger im Donau-Ries-Kreis warnen würden

Plus Von 252 Sirenen im Landkreis Donau-Ries können nur vier die Menschen vor einer Katastrophe warnen. Kreisbandrat Rudolf Mieling hat klare Forderungen.

Nach den jüngsten Hochwasserkatastrophen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz werden die Rufe nach einem überarbeiteten Warnsystem bei Notlagen immer lauter. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann möchte nach der Flutkatastrophe das Warnsirenen-Netzwerk massiv ausbauen. Die Sirenen sollen auf 26.000 Anlagen verdoppelt werden. Tritt im Landkreis Donau-Ries der Katastrophenfall ein, obliegt dem Landratsamt die Gesamt-Einsatzleitung. Doch wie genau funktioniert das?