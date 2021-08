Blitzer auf B2 und B25: Junge Frau rast mit 185 „Sachen“

Die Verkehrspolizei hat auf der B2 bei Donauwörth und der B25 bei Ebermergen über 300 Temposünder geblitzt. Eine 24-Jährige fiel besonders negativ auf.

Insgesamt über 300 Temposünder hat die Verkehrspolizei bei zwei Kontrollen am Mittwoch auf der B2 bei Donauwörth beziehungsweise am Donnerstag auf der B25 bei Ebermergen erwischt. Auf der B2 blitzte es in Fahrtrichtung Nürnberg auf Höhe der Anschlussstelle Donauwörth-Süd. 4776 Fahrzeuge wurden dort gemessen, 246 Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen mussten beanstandet werden.

200 Betroffene müssen mit einem Verwarnungsgeld rechnen, 46 mit einer Anzeige und einem Fahrverbot. Für Letzteres muss eine Geschwindigkeitsüberschreitung von mindestens 56 Stundenkilometern vorliegen, also Tempo 156 bei erlaubten 100 km/h. Außer dem Fahrverbot erwartet den Verkehrssünder auch ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro und zwei Punkte in Flensburg.

24-Jährige rast mit PS-starkem BMW und muss mit einem Fahrverbot rechnen

Auf der B25 bei Ebermergen blitzte es bei 72 von 2162 gemessenen Fahrzeugen – eine niedrigere Quote. Der traurige Spitzenreiter wurde jedoch bei erlaubten 100 mit 185 km/h gemessen. Der BMW 340i ist laut Polizei der Poser und Tuningszene zuzuordnen. Am Steuer saß eine 24-Jährige. Sie erwartet eine Geldbuße von 1200 Euro und ein dreimonatiges Fahrverbot, nicht zu vergessen die zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei in Flensburg.

Auch ein Lkw-Fahrer ist auf der B25 deutlich zu schnell

Auch auf den Schwerlastverkehr hat die Verkehrspolizei stets ein wachsames Auge. Am Mittwoch gegen 17.25 Uhr kontrollierten die Beamten einen rumänischen Sattelzug auf der B2 am Parkplatz Parkstadt in Richtung Augsburg, da er vorher auf der B25 bei Harburg mehrfach die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatte. Anstatt der erlaubten 60 km/h war er nach Abzug der Toleranz mehrfach mit 88 „Sachen“ unterwegs. Das Bußgeld wurde deshalb erhöht und der Fahrer durfte erst nach Hinterlegung einer Sicherheitsleistung von 410 Euro seine Tour fortsetzen. (dz)

