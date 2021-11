Donau-Ries-Kreis

vor 16 Min.

Kind rastet aus: Polizei und Rettungsdienst in Schule

Der Rettungsdienst und die Polizei wurden in dieser Woche in eine Schule gerufen.

Plus In einer Grundschule des Landkreises Donau-Ries hat es in dieser Woche einen Einsatz der Polizei und des Rettungsdienstes gegeben.

Von Wolfgang Widemann

Einen glücklicherweise nicht alltäglichen Einsatz hatten Polizei und Rettungsdienst in dieser Woche in einer Schule im Donau-Ries-Kreis. Dort rastete nach Informationen unserer Zeitung ein Kind im Grundschulalter derart aus, dass die Lehrkräfte um Hilfe rufen mussten.

