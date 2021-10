Donau-Ries-Kreis

29.10.2021

Wildunfälle: Ein rätselhafter Trend im Donau-Ries-Kreis

Plus Im Landkreis steigt die Zahl der Wildunfälle immer weiter stark. Eine rechte Erklärung gibt es nicht. Warum ein Pilotprojekt bei Oppertshofen abgesagt ist.

Von Wolfgang Widemann

Es ist eine Entwicklung, die einen ratlos und betroffen macht: 1000 offiziell registrierte Wildunfälle in einem Jahr im Donau-Ries-Kreis. Diese Marke wurde 2019 erstmals übersprungen. Was einen noch mehr erschrecken lässt: Im folgenden Jahr kam die Region schon wieder über diese Zahl – und zwar bereits Mitte Dezember, und das trotz der Corona-Pandemie, in der wegen des Herunterfahrens des öffentlichen Lebens deutlich weniger Verkehr auf den Straßen war. Der Trend setzt sich 2021 weiter fort. Schon am späten Abend des 26. Oktober verzeichnete die Polizei die 1000. Karambolage zwischen einem Fahrzeug und einem Tier.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen