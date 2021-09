Donau-Ries

Rekord bei der Briefwahl im Landkreis Donau-Ries

In den Rathäusern der Kommunen im Landkreis Donau-Ries stapeln sich dieser Tage die zurückgesendeten Wahlbriefe zur Bundestagswahl 2021. Nie zuvor dürfte das Interesse an der Briefwahl so enorm gewesen sein wie heuer.

Plus Es ist amtlich: Die meisten Wählerinnen und Wähler im Landkreis Donau-Ries haben ihr Kreuz gemacht. Die Zahl der Briefwähler hat sich mancherorts fast verdoppelt.

Von Thomas Hilgendorf

Seit Monaten springen den Wählerinnen und Wählern die Aufforderungen schier in die Augen: „Nutzen Sie die Briefwahl!“ Dem sind heuer so viele Menschen im Landkreis Donau-Ries nachgekommen wie wohl nie zuvor. In den meisten Kommunen des Kreises hat die Quote der Briefwähler bereits Anfang dieser Woche die 50-Prozent-Marke übersprungen.

