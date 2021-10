Donau-Ries

19:39 Uhr

Rentner aus Donau-Ries wehrt sich gegen Betrugsvorwürfe

Plus Ein 68-Jähriger aus dem Landkreis Donau-Ries muss sich vor dem Augsburger Landgericht verantworten. Es geht um Immobiliengeschäfte.

Von Michael Siegel

Er habe im Zusammenhang mit Immobiliengeschäften Betrug begangen – so lautet einmal mehr der Vorwurf gegen einen inzwischen 68-Jährigen aus dem Donau-Ries-Kreis. Wegen dieses Vorwurfs war der Mann vom Amtsgericht in Nördlingen bereits 2019 zu zwei Jahren und acht Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Dagegen hat der Rentner Einspruch eingelegt, weswegen jetzt in nächster Instanz verhandelt wird. Der Angeklagte weist Betrugsabsichten wie zuvor vor von sich – er sieht seinerseits kein unrechtes Handeln, er habe in den drei angeklagten Fällen erhaltenes Geld zurückgezahlt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen