Donau-Ries: Weitere Angebote für Schnelltests auf Corona

Plus In Harburg und Bäumenheim soll es bald mehr Möglichkeiten für Schnelltests auf Corona geben. Was genau geplant ist.

Im Donau-Ries-Kreis wird bald ein weiteres Zentrum für kostenlose Corona-Schnelltests eingerichtet. Dieses ist in der Wörnitzhalle in Harburg vorgesehen. Die Stadt stellt die Halle zur Verfügung, um die Tests kümmert sich die Ortsgruppe Mönchsdeggingen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, kurz DLRG. Die sei vom Landratsamt mit der Aufgabe betraut worden, erklärt Vorsitzender Rolf Bergdolt. Testzentrum in Harburg: So ist das vorläufige Konzept Das Testzentrum in Harburg hat – so das vorläufige Konzept – nur sonntags geöffnet. Damit wolle man eine gewisse Lücke im Angebot schließen. Bekanntlich hat der Staat jedem Bürger einen kostenlosen Test pro Woche zugesichert. Für diesen gibt es auch jeweils eine schriftliche Bestätigung, die zum Beispiel für Einkäufe oder Reisen ins Ausland verwendet werden kann. Starten soll das Zentrum am kommenden Sonntag. Die Testzeit und die Anmeldemöglichkeit werden noch bekannt gegeben, so Bergdolt. Das Personal habe man bereits rekrutiert. Man könne auf rund 20 ehrenamtliche Helfer zurückgreifen, allesamt Sanitäter und Rettungssanitäter. Die Wörnitzhalle wird seit diesem Montag auch anderweitig für diesen Zweck genutzt. Dort werden – so berichtet Bürgermeister Christoph Schmidt – die Grund- und Mittelschüler der Schule nebenan jeweils vor dem Unterricht getestet. Aktuell treffe dies für die 4. und die 9. Klasse zu. Wasserwacht will in Bäumenheim Tests anbieten Auch in Bäumenheim gibt es Pläne für ein breiteres Testangebot. vor Ort. Die Wasserwacht Bäumenheim will ihr bereits bestehendes Angebot für Besucher in Seniorenheimen erweitern und drei Mal die Woche Tests für jedermann anbieten. Die Freigabe vom Gesundheitsamt steht allerdings noch aus. Die Apotheke in Bäumenheim bietet aktuell keine Testmöglichkeit, deshalb will nun die Wasserwacht den Service für die Bürger bieten. Lesen Sie auch: Hier gibt es im Landkreis Donau-Ries kostenlose Antigen-Schnelltests

