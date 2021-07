15-Jährige drückt Zigarette im Nacken der Mitschülerin aus

Am Donnerstag hat eine Jugendliche eine Zigarette im Nacken ihrer Mitschülerin in Donauwörth ausgedrückt. Nun wurde Anzeige gegen sie erstattet.

Am Donnerstag hat eine 15-Jährige in Donauwörth ihre Zigarette im Nacken ihrer 16-jährigen Mitschülerin ausgedrückt. Wie die Polizei Donauwörth mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 13.10 Uhr an einer Fußgängerampel im Neurieder Weg.

Mutter und Tochter erscheinen am Tag darauf bei der Polizei und erstatten Anzeige

Am Freitag ist die Mutter der Geschädigten mit ihrer 16-jährigen Tochter dann bei der Polizeiinspektion Donauwörth erschienen, um Anzeige gegen die 15-Jährige zu erstatten. Es stellte sich dabei heraus, dass beide Mädchen vor dem Nachmittagsunterricht die Fußgängerampel überquerten. Im Vorbeilaufen drückte dann die beschuldigte Jugendliche eine Zigarette im Nacken der Geschädigten aus.

Beschuldigte hänselte ihre Mitschülerin bereits längere Zeit

Die trug nach Angaben der Beamten eine Brandblase davon. Die verletzte Schülerin wird von der Mitschülerin bereits seit längerer Zeit gehänselt, auch weil sie sich laut Polizei nicht an „Sauforgien“ beteiligt hatte. (dz)

