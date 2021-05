Donauwörth

Abitur in Donauwörth unter besonderen Umständen

Plus Die Prüfungen am Donauwörther Gymnasium beginnen. Was im Corona-Jahr 2021 alles anders ist.

Von Viktoria Gerg

Für Abiturienten geht es am heutigen Mittwoch in den Endspurt: Die Prüfungen beginnen. Die Schüler sind damit schon der zweite Jahrgang, die ihre Abiturprüfungen während der Corona-Pandemie schreiben. Die 125 Abschlussschüler des Donauwörther Gymnasiums hielten in der großen Dreifachsporthalle mit Mindestabstand und dem Tragen von Masken alle Hygieneregeln ein, so Direktor Karl Auinger. Im Gegenzug haben die Schüler in den Prüfungen 30 Minuten mehr Zeit, um die Belastung durch die Maske auszugleichen. In den Getränke- und Essenspausen gelte dann eine Befreiung der Mund–Nasenbedeckung.

