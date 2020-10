12:38 Uhr

Donauwörth: Anwohner greift lärmende Autofahrer am Kaufland an

Ein Streit am Kaufhaus-Parkplatz in Donauwörth ist am Dienstag eskaliert.

Ein Anwohner hat einen 19-Jährigen in seinem Auto am Kaufland-Parkplatz in Donauwörth angegriffen. Den Mann störten der Motorenlärm. Der Streit endete mit einem Unfall.

Ein Anwohner hat am Dienstag zur Selbstjustiz gegriffen, weil er sich von dem Motorenlärm auf dem Kaufland-Parkplatz am Neurieder Weg gestört gefühlte. Der 48-Jährige geriet derart in Rage, dass er sich kurz nach 23 Uhr zu Fuß zur Parkfläche begab. Dort traf er auf die Autofahrer.

Der Streit am Kaufland-Parkplatz in Donauwörth führte zum Unfall

Es entbrannte ein heftiger Streit mit den jungen Erwachsenen. Laut der Polizei gehören die Autofahrer zur örtlichen „Poser-Szene“, die sich mir ihren oft illegal aufgemotzten Autos treffen. Im Verlauf der Auseinandersetzung zog der Anwohner einen 19-Jährigen aus dessen Auto mit laufendem Motor. Der Fahrer rutschte dabei mit dem Fuß von der Kupplung und knallte daraufhin mit seinem Auto gegen den nebenan geparkten Wagen eines 20-Jährigen.

Ein Zeuge informierte die Donauwörther Polizei über den Vorfall. Gegenüber den Beamten weigerte sich der Anwohner zunächst mehrfach, seine Personalien anzugeben und machte sich aus dem Staub. Er konnte jedoch schließlich identifiziert werden.

Ein Auto musste abgeschleppt werden

Gegen den Mann laufen nun mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen des Verdachts auf gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr sowie unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Insgesamt entstand an beiden Autos ein Schaden von etwa 3000 Euro. Der Wagen des 19-Jährigen war durch eine demolierte Radaufhängung nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (dz)

Lesen Sie auch:

Themen folgen