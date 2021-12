Dutzende Raser vor Kindergarten in Auchsesheim geblitzt

Gleich mehrere Schnellfahrer sind vor dem Kindergarten in Auchsesheim geblitzt worden. Mehrmals wird es nun Punkte in Flensburg geben.

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Donauwörth führten am Dienstag zur „Kindergartenzeit“ von 8 bis 11.35 Uhr eine Lichtschrankenmessung direkt vor dem Kindergarten in der Mertinger Straße durch. Dort gilt aufgrund der Kinder eine maximal zulässige Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Wie die Polizei mitteilt, hielten sich in Fahrtrichtung Mertingen über zehn Prozent und in Richtung Donauwörth über sechs Prozent der Fahrer und Fahrerinnen "nicht im Ansatz an diese Höchstgeschwindigkeit".

Vor dem Kindergarten in Auchsesheim wurden viele Fahrer geblitzt

Bei 46 Gesamtbeanstandungen werden nun in 21 Fällen Bußgeldanzeigen samt Punkteeintrag die Folge sein, da hier jeweils mit mehr als 20 Stundenkilometern über dem Erlaubten gefahren wurde. Zwei Fahrer erwartet ein zusätzliches Fahrverbot von jeweils einem Monat. Der traurige Höchstwert lag mit toleranzbereinigten 69 Stundenkilometern mehr als doppelt so schnell wie vor dem Kindergarten erlaubt. In diesem Fall sind 260 Euro Bußgeld, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein einmonatiges Fahrverbot für sämtliche Kraftfahrzeuge die Folge. (AZ)

