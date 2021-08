Donauwörth

08:05 Uhr

Ausbildung in Donau-Ries: Viele Lehrstellen, wenig Bewerber

Plus Noch sind in Donau-Ries viele Ausbildungsplätze frei. Viele Betriebe spüren Zurückhaltung bei jungen Leuten. Warum Corona die Berufsorientierung erschwert hat.

Von Helmut Bissinger

Die Corona-Krise hat vieles auf den Kopf gestellt – auch den Weg in die Ausbildung. Das ist die aktuelle Beobachtung in Industrie und Handwerk in der Region rund um Donauwörth. Das gegenseitige Finden von Unternehmen und Interessenten sei so herausfordernd wie nie, sagen die Verantwortlichen. Kaum Praktika, wenig Präsenzunterricht, Lehrstellenbörsen nur digital: Manche Jugendliche zögerten deshalb wohl noch, Ausbildungsverträge zu unterzeichnen, berichtet Christoph Schweyer, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Donau-Ries.

